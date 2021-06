EU beendet Käfighaltung in der Landwirtschaft: Historischer Erfolg für Tierschutz

Die EU Kommission hat soeben angekündigt, an einem Ende des Käfigzeitalters für Tiere in der Landwirtschaft zu arbeiten.

Das ist ein historischer Erfolg für den Tierschutz und 300 Millionen Tiere in der EU. Die Massentierhaltung ist die größte Ursache für Tierleid auf unserem Planeten. Ein Ende des Käfigzeitalters ist ein großer Schritt hin zu einem Ende der Massentierhaltung. Danke an alle, die diesen Erfolg durch ihre Unterstützung und ihre Unterschrift möglich gemacht haben. Heute haben wir Geschichte geschrieben! VGT Tierschutz-Referentin DI Ines Haider

Wien (OTS) - Heute fand in Brüssel die Entscheidung der EU Kommission, ob die Ziele der Europäischen Bürger:inneninitiative End The Cage Age weiter verfolgt werden sollen, statt. Die Kommission hat sich klar dazu bekannt, bis Ende 2023 einen Gesetzesvorschlag für ein Ende des Käfigzeitalters zu erarbeiten, das bis 2027 in Kraft treten soll. Das bedeutet einen riesigen Fortschritt für mehr als 300 Millionen Tiere in der EU. Schweine in Kastenständen, Hennen in Legebatterien, Kälber in Einzelboxen, Wachteln, Kaninchen, Enten, Gänse, Jung- und Masthühner in Käfigen, all das soll bereits bis 2027 der Vergangenheit angehören. Zusätzlich müssen auch importierte Waren diesen Standards entsprechen und dürfen zukünftig nicht mehr aus Käfighaltungen stammen.



Hintergrund



Hunderte Millionen Tiere fristen in der EU ein tristes Dasein, eingeschlossen in engen, kargen Käfigen. Schweine in Kastenständen, Hennen in Legebatterien, Kaninchen in strukturlosen Käfigen und viele mehr. End The Cage Age will dieser tierquälerischen Haltung von Tieren in der Landwirtschaft in der EU ein Ende setzen. Über 150 Organisationen aus ganz Europa unterstützen die von Compassion in World Farming ins Leben gerufene EBI und sammelten ihrerseits Unterschriften für die gemeinsame Petition. Auch der VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN unterstützt die Initiative von Österreich aus. Die EBI lief von 11. September 2018 für genau ein Jahr. Mit über 1,4 Millionen bestätigten Unterschriften aus der gesamten EU war ETCA eine der erfolgreichsten Initiativen jemals und die erste erfolgreiche EBI zu sogenannten Nutztieren.





VGT Tierschutz-Referentin DI Ines Haider: „Das ist ein historischer Erfolg für den Tierschutz und 300 Millionen Tiere in der EU. Die Massentierhaltung ist die größte Ursache für Tierleid auf unserem Planeten. Ein Ende des Käfigzeitalters ist ein großer Schritt hin zu einem Ende der Massentierhaltung. Danke an alle, die diesen Erfolg durch ihre Unterstützung und ihre Unterschrift möglich gemacht haben. Heute haben wir Geschichte geschrieben!“

Rückfragen & Kontakt:

VGT - Verein gegen Tierfabriken

DI Ines Haider

Referentin

01 929 14 98

medien @ vgt.at

http://vgt.at