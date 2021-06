Endlich Ferien!?

Das Hilfswerk weitet sein Lern- und Betreuungsangebot aus: mehr Unterstützung für Kinder, Jugendliche und Familien nach einem schwierigen Jahr. Bedürfnisgerecht, gezielt und professionell.

Wien (OTS) - Wenige Tage noch, und ein Schuljahr, das alle Seiten sehr gefordert hat, geht zu Ende. Viele Familien sind jedoch unsicher, wie sie die Kinderbetreuung während des Sommers bewerkstelligen können. Vor allem dann, wenn Kinder in den schulfreien Wochen, (nicht nur Corona-bedingte) Lerndefizite aufholen sollen. Ferienbetreuung und Lernhilfen stellen zudem so manche Familie vor finanzielle und organisatorische Schwierigkeiten. Als einer der erfahrensten Anbieter von Kinder- und Schüler/innen-Betreuung ist das Hilfswerk auch in der Ferienzeit für Familien da. Mit flexiblen Betreuungs- und Lernangeboten begleitet es Kinder und Jugendliche durch den Sommer und sorgt für Abwechslung, Spaß sowie eine gute Vorbereitung auf das nächste Schuljahr.

„Als Partner von Familien erleben wir die Sorgen von Eltern, Kindern und Jugendlichen hautnah. Das vergangene Schuljahr hat immens viel von ihnen gefordert, die Mehrfachbelastung durch Homeoffice, Homeschooling und Lockdowns hat so manche Familie an ihre Grenzen gebracht – emotional, psychisch und in vielen Fällen auch finanziell“, meint Hilfswerk-Expertin Martina Genser-Medlitsch.

Zahlreiche Eltern haben bereits einen Großteil ihres Urlaubskontingents ausgeschöpft und stehen nun vor der Herausforderung, neun schulfreie Wochen zu überbrücken. Das Hilfswerk bietet in den Bundesländern daher unterschiedliche Formen der Sommerbetreuung für Kinder und Schüler/innen an. Informationen und Beratung, auch zu Fördermöglichkeiten, erhalten interessierte Eltern bei den jeweiligen Hilfswerk-Landesverbänden.

Gemeinsam lernen, auch in den Ferien

Darüber hinaus unterstützt das Hilfswerk mit speziellen Angeboten dabei, Lerndefizite nachzuholen, und bietet professionelle Vorbereitung auf die nächste Schulstufe oder einen bevorstehenden Schulwechsel. „Die Lernbegleitung wird heuer verstärkt nachgefragt. In Gruppenlernwochen und gemeinsamen Lernwerkstätten wollen wir sowohl den pädagogischen als auch den sozial-emotionalen Bedürfnissen der Kinder gerecht werden“, erläutert Genser-Medlitsch.

Die Leiterin des Bereichs Kinder, Jugend Familie und Psychosoziale Dienste des Hilfswerk Österreich legt aber Wert darauf, dass Ferien auch Ferien bleiben: „Kinder und Jugendliche brauchen Momente zum Durchatmen. Sie wollen Zeit mit Freundinnen und Freunden verbringen und den Sommer gemeinsam genießen. Spiel, Spaß und Action sind deshalb zentrale Elemente der Hilfswerk-Ferienprogramme. Im Rahmen der Lernbetreuungen versuchen wir ebenfalls, die Lerneinheiten durch Outdoor-Aktivitäten, spielerische Elemente und viel Abwechslung auszubalancieren. Auch wer Lernbedarf hat, soll die schönsten Wochen des Jahres als solche erleben“, so Genser-Medlitsch.

Größeres Angebot dank Förderung des Sozialministeriums

2021 fällt es den Hilfswerk-Landesverbänden etwas leichter, der großen Nachfrage, vor allem nach Lernbetreuung, gerecht zu werden. Grund dafür ist eine Förderung des Sozialministeriums. Sie ermöglicht es dem Hilfswerk nicht nur, das Angebot zu vergrößern, sondern Lernförderung und psychosoziale Beratung über die Ferienzeit hinaus zu verlängern. Details zur Förderung am Ende dieser Medieninformation.

Beratung für Eltern

Auch für Eltern hat das Hilfswerk spezielle Beratungsangebote. So sei etwa die Corona-Hotline für Eltern und Erziehende insbesondere in Home-Schooling-Phasen verstärkt genutzt worden, berichtet Martina Genser-Medlitsch. Unter 0800 640 680 erhalten Familien sachkundige Beratung und Unterstützung, um den (Corona-)Alltag in der Familie besser zu meistern (Mo-Do, 9-16 Uhr, Fr, 9-13 Uhr, gebührenfrei).

Beispiele für Lern- und Freizeitangebote der Hilfswerk-Landesverbände im Sommer 2021

Wien

Ferienbetreuung für Firmen, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor allem in der Ferienzeit bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen wollen. Tage- oder wochenweise Ferienbetreuung direkt bei den Unternehmen. Alter: 3 bis 12 Jahre. https://www.ots.at/redirect/betrieblichekb

Informationen zum Wiener Hilfswerk: www.hilfswerk.at/wien/, info @ wiener.hilfswerk.at



Oberösterreich

Flexible Sommerkinderbetreuung an rund 90 Standorten, Alter: 3 bis 12 Jahre. Spiel und Spaß, viele Aktivitäten

Sommerhorte für Schulkinder: Spiel, Spaß, professionelles Team

Sommerkindergärten, Alter: 3 bis 6 Jahre. Konstante Gruppe, pädagogisch kompetente und liebevolle Betreuung

Lernbegleitung

Informationen zum Hilfswerk Oberösterreich: www.hilfswerk.at/oberoesterreich/, office @ ooe.hilfswerk.at



Niederösterreich

Individuelles Lerntraining im Einzelsetting oder in Gruppen, für Schüler/innen (fallweise auch Oberstufe): Lernorganisation und -techniken („Lernen lernen“), Durcharbeiten konkreter Stoffgebiete, Steigerung der Lernmotivation

Spezialtraining im Einzelsetting: Legasthenie- und Dyskalkulietraining für Pflichtschüler/innen. Individuelles Trainingsprogramm, auf die Bedürfnisse des Kindes zugeschnitten. Wissenschaftlich fundierte Programme, Trainer/innen haben Zusatzausbildung

Ferienbetreuung für Schulkinder von 6 bis 14 Jahren an einigen Hortstandorten sowie an einzelnen Standorten, wo der Schulerhalter eine Schule mit schulischer Tagesbetreuung führt und in den Ferien eine Sommerferienbetreuung anbietet

Informationen zum Hilfswerk Niederösterreich: www.hilfswerk.at/niederoesterreich/, service @ noe.hilfswerk.at

Salzburg

Ferienbetreuung: insgesamt acht Ferienaktionen – „Action Days“ im Bundesland. Zielgruppe: Kinder von 6 bis 12 Jahren. Inhalte: Je nach Ferienaktion gibt es unterschiedliche Schwerpunkte: Spiel und Spaß sowie Abenteuer in der Natur, Erlebnistage auf dem Bauernhof, Sporttage, Kreativwochen, Karneval der Tiere usw.

Informationen zum Hilfswerk Salzburg: www.hilfswerk.at/salzburg/, office @ salzburger.hilfswerk.at

Kärnten

Sommerbetreuung und Feriencamps für Unternehmen und Gemeinden: Von Waldwoche über Sportcamp bis zur Kulturwoche werden Schwerpunkt und Öffnungszeiten auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt.

Die Kindertagesstätten und Kindergärten des Hilfswerks Kärnten sind (abgesehen von zwei Schließwochen im August) Ganzjahresbetriebe, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu unterstützen.

Informationen zum Hilfswerk Kärnten: www.hilfswerk.at/kaernten/, office @ hilfswerk.co.at

Steiermark

Der Landesverband Steiermark etabliert in den Regionen Hartberg, Fürstenfeld und Südoststeiermark eine telefonische psychosoziale Beratung für Eltern, Jugendliche und Kinder im Zusammenhang mit Lernproblemen.

Informationen zum Hilfswerk Steiermark: www.hilfswerk.at/steiermark/, office @ hilfswerk-steiermark.at

Förderung durch das Sozialministerium

Das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) unter­stützt im Jahr 2021 Projekte gemeinnütziger Organisationen zur Abfederung der negativen sozialen und armutsrelevanten Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf vulnerable Personengruppen. Anlass dafür waren die negativen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf armuts- oder ausgrenzungsgefährdete Personen sowie auf bestehende Unterstützungsstrukturen für diese Zielgruppe. Förderungen sind auch für Projekte vorgesehen, die der Bekämpfung der sozialen und armutsrelevanten Folgen der COVID-19 Pandemie auf Kinder und Jugendliche gewidmet sind.



