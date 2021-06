DAZN Und YouTube Machen Die Uefa Women's Champions League Für Alle Fans Weltweit Frei Verfügbar

London und Berlin (ots/PRNewswire) - - DAZN wird globaler Broadcaster der UEFA Women's Champions League für die nächsten vier Spielzeiten

- Wegweisende Partnerschaft mit YouTube für nachhaltiges Wachstum: Frei empfangbar für Milliarden Zuschauer weltweit

- DAZN wird als Host Broadcaster allen Fans weltweit ein neues Zuschauererlebnis liefern - inklusive mehr "Behind-the-Scenes"-Content

- DAZN, YouTube und die UEFA stellen mit der Kampagne "We All Rise With More Eyes" ihre langfristige Vision vor, um den Frauenfußball auf das nächste Level zu bringen

DAZN hat sich für alle Fans die globalen Übertragungsrechte an der UEFA Women's Champions League gesichert und ist ab der kommenden Saison für die nächsten vier Spielzeiten (2021-25) Host Broadcaster der Königsklasse der Frauen. Um den Sport nachhaltig zu fördern, geht DAZN zudem eine Partnerschaft mit YouTube ein und macht den Wettbewerb für Fans auf der ganzen Welt frei verfügbar. Damit zentralisiert die UEFA zum ersten Mal alle Spiele der UEFA Women's Champions League weltweit bei einem Broadcaster.

Zu einem Zeitpunkt, an dem der professionelle Frauensport weiterhin um mehr Aufmerksamkeit kämpft, bringt die neue Partnerschaft eine nie dagewesene Sichtbarkeit für die Spielerinnen, Klubs und den Wettbewerb selbst, indem die Spiele die komplette Saison über für Fans auf der ganzen Welt frei zugänglich gemacht werden.

Spiele der deutschen Mannschaften mit deutschem Kommentar

In den ersten beiden Spielzeiten (2021-23) können Fans weltweit alle 61 Spiele ab der Gruppenphase live und auf Abruf auf DAZN sowie auf dem neuen UEFA Women's Champions League YouTube-Kanal von DAZN sehen. Für die darauf folgenden beiden Spielzeiten (2023-25) werden alle 61 Spiele live und auf Abruf auf DAZN zu sehen sein, während 19 Spiele parallel auf dem YouTube-Kanal von DAZN zur Verfügung gestellt werden. In Deutschland, Österreich & der Schweiz können Fans die Spiele der deutschen Mannschaften mit deutschem Kommentar live auf DAZN erleben.

Der mehrjährige Vertrag sichert DAZN die exklusiven Rechte weltweit, mit Ausnahme der MENA-Region (Naher Osten und Nordafrika) - dort werden Content-Clips und Highlights gezeigt - sowie China und seiner Territorien. Die Rechtevergabe ist einer der größten Broadcast-Deals in der Geschichte des Frauenklubfußballs und ist ein weiterer wegweisender Schritt in DAZN's langjährigem, nachhaltigen globalen Engagement für den Frauensport. DAZN verfolgt die Mission, die UEFA Women's Champions League größer, die Spielerinnen und Teams bekannter zu machen und die nächste Generation von Athletinnen zu inspirieren - all das beginnt damit, so vielen Menschen wie möglich auf der ganzen Welt die Möglichkeit zu geben, die Spiele live anzusehen.

Zu diesem Zweck hat DAZN heute zusätzlich einen Kampagnenfilm mit dem Titel "We All Rise With More Eyes" veröffentlicht - der erste Inhalt auf dem neu geschaffenen DAZN YouTube-Kanal zur UEFA Women's Champions League. Unter der Regie der vielfach ausgezeichneten Alyssa Boni und mit der Stimme der britischen Rapperin FLOHIO, vermittelt der Kurzfilm in knapp zwei Minuten eindrucksvoll die langfristige Vision von DAZN: Mehr Sichtbarkeit soll einen Dominoeffekt erzeugen und den Frauenfußball am Ende in neue Sphären führen.

Digitales Launch-Event für Medien am 30. Juni um 15:30 Uhr auf YouTube

DAZN, YouTube und die UEFA laden alle Medien und Fans ein, den brandneuen DAZN UEFA Women's Champions League YouTube-Kanal zu abonieren. Der Kanal wurde heute gestartet und zeigt alle Spiele sowie alle Inhalte live. Außerdem findet dort heute um 15:30 Uhr ein digitales Event statt, auf dem alle nachfolgend zitierten Personen die Rechtevergabe sowie ihre Bedeutung für den Wettbewerb und den Frauenfußball diskutieren werden. HIER können Sie das Event verfolgen.

James Rushton, Co-CEO, DAZN Group: "DAZN freut sich riesig, der neue globale Broadcaster für die UEFA Women's Champions League zu sein. Wir können es kaum erwarten, mit YouTube und Google zusammenzuarbeiten, um die Fans näher an den Wettbewerb zu bringen und die Spielerinnen mehr als je zuvor ins Rampenlicht zu rücken. DAZN ist mit der Vision gestartet, allen Fans einen einfacheren Zugang zum Sport zu ermöglichen. Was ist einfacher, als die Rechte zum ersten Mal zu zentralisieren und gleichzeitig alle Spiele weltweit kostenlos auf YouTube anzubieten? Über Nacht wird dadurch der beste Frauenfußball auf der ganzen Welt einfacher zu sehen sein als je zuvor. Auf dem Weg dorthin freuen wir uns darauf, die Produktion von Live-Übertragungen zu verbessern, bestehende DAZN-Inhalte zu erweitern und neue Shows zu präsentieren, die die gesamte Bandbreite und Brillanz des Frauenfußballs zeigen."

Cécile Frot-Coutaz, Head of EMEA, YouTube: "YouTube ist die globale Anlaufstelle für hochwertige, vielfältige und relevante Inhalte. Wir freuen uns, dass wir in der Lage sind, mit DAZN und der UEFA zusammenzuarbeiten, um den Fans auf der ganzen Welt die Spiele der UWCL live und kostenlos auf YouTube zu zeigen. Die Pandemie hat dem Sport, aber insbesondere auch dem Frauensport eine Menge Unsicherheit gebracht. Es ist wichtiger denn je, dass wir neue und aufregende Wege finden, damit die Fans diesen Weltklasse-Wettbewerb genießen können. Wir freuen uns, die UEFA Women's Champions League auf die Plattform zu bringen und dem Sport zu helfen, sich mit Fans auf der ganzen Welt zu verbinden."

Nadine Kessler, Chief of Women's Football, UEFA: "Dieser Deal ist eine Premiere für den Frauenfußball, da die Partnerschaft zwischen der UEFA, DAZN und YouTube dafür sorgen wird, dass die UEFA Women's Champions League von den Fans gesehen werden kann und von allen, die den Fußball lieben, egal wo sie auf der Welt sind. Eine solche Sichtbarkeit verändert alles. Denn die besten Spielerinnen und die besten Frauenteams der Welt können mehr junge Mädchen und Jungen dazu bringen, sich in diesen Sport zu verlieben. Gemeinsam bringen wir alle den Frauenfußball in die Welt, und jeder, der einschalten wird, trägt seinen Teil zu etwas Größerem bei."

Guy-Laurent Epstein, Marketing Director, UEFA: "Wir freuen uns, mit DAZN und YouTube so innovative Partner gefunden zu haben, die den Fans auf der ganzen Welt die Möglichkeit geben, den besten Frauenklubfußball-Wettbewerb der Welt frei zugänglich zu erleben. Das ist genau das, was wir uns gewünscht haben, als wir beschlossen haben, die Medienrechte zu zentralisieren und das Wettbewerbsformat neu zu gestalten. Letztendlich war es für die UEFA eine leichte Entscheidung, da DAZN und YouTube das überzeugendste Angebot hatten, ergänzt durch die enormen Werbemöglichkeiten, die diese Partnerschaft für den Wettbewerb und den Frauenfußball im Allgemeinen mit sich bringen kann."

Ada Hegerberg, All-Time Highest Scorer der UEFA Women's Champions League und Spielerin von Olympique Lyon: "Ich bin mehr als begeistert von dieser Partnerschaft. Jahrelang haben die Menschen darum gekämpft, Zugang zu unseren Spielen zu bekommen, egal wo sie leben. Jetzt haben sie die einzigartige Möglichkeit, überall auf der Welt zuzuschauen, wenn sie das möchten. Das Spiel öffnet sich für Millionen, möglicherweise sogar Milliarden, was beispiellos ist. Das ist eine bahnbrechende Partnerschaft, die für den größten Klubwettbewerb im Frauenfußball nur richtig ist. Wir bekommen endlich etwas, worum wir schon lange gebeten haben. Es ist an der Zeit, dass der Frauenfußball diese Art von Aufmerksamkeit bekommt!"

About DAZN Group

DAZN Group is one of the fastest growing sports media companies in the world. Headquartered in the UK and with employees in over 25 countries, our businesses touch every aspect of the way fans engage with sports; from production, through to content distribution and commercialization. DAZN Group is home to DAZN, the leading global sports streaming platform, DAZN News, the popular sports portal and DAZN Player, the proprietary sports VOD platform for publishers. DAZN is leading the charge to give sports fans around the world access to sport anytime, anywhere. DAZN guarantees affordable access on connected devices including smart TVs, set-top boxes, streaming sticks, smartphones, tablets, PCs and game consoles. DAZN is now live in more than 200 countries and territories. Visit https://media.dazn.com for more information.

About YouTube

Launched in May 2005, YouTube's mission is to give everyone a voice and show them the world. We believe that everyone deserves to have a voice, and that the world is a better place when we listen, share and build community through our stories. YouTube is a Google company.

About UEFA

UEFA - the Union of European Football Associations - is the governing body of European football. It is an association of associations, a representative democracy, and is the umbrella organisation for 55 national football associations across Europe. Its objectives are, among other things, to deal with all questions relating to European football, to promote football in a spirit of unity, solidarity, peace, understanding and fair play, without any discrimination on the part of politics, race, religion, gender or any other reason, to safeguard the values of European football, promote and protect ethical standards and good governance in European football, maintain relations with all stakeholders involved in European football, and support and safeguard its member associations for the overall well-being of the European game.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1554155/DAZN_YouTube_UEFA.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1554353/DAZN_UWCL_YouTube_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

DAZN: Haiwen.Lu @ dazn.com

+1 917 855 7922

Sarah Hird

Sarah.Hird @ dazn.com

+44 (0) 7970273178. YouTube: Karl Ryan

ryankarl @ google.com . UEFA: UEFA Media & Public Relations

media @ uefa.ch