Fristverlängerung Dr.in Sabine-Oberhauser-Preis für Medizinforschung bis 15. August 2021

Wien (OTS) - Der Bund sozialdemokratischer AkademikerInnen, Intellektueller und KünstlerInnen (BSA) verlängert die Antragsfrist für den Dr.in Sabine-Oberhauser-Preis bis zum 15. August 2021.

In diesem Jahr vergibt der BSA den Preis für angewandte, nachhaltige und innovative Medizinforschung. Es wird entweder eine wissenschaftliche Publikation, eine Initiative oder eine abgeschlossene, beurteilte Dissertation ausgezeichnet. Eingereichte wissenschaftliche Arbeiten dürfen nicht älter als drei Jahre sein. Das erste tätig werden der eingereichten Initiativen darf nicht länger als drei Jahre zurückliegen. Selbst- und Mehrfachnominierungen sind möglich. Der Preis ist mit 10.000 € dotiert und kann auf bis zu drei Bewerber*innen aufgeteilt werden. Die Auswahl der Preisträger*innen erfolgt durch eine unabhängige Jury.

Überreicht wird der neu gestiftete Preis, in Würdigung der großen BSA- und ÖGB Vizepräsidentin und Bundesministerin, am 52. Bundestag des BSA, am 02. Oktober 2021.

Die Satzung, Kriterien, Jury und das Bewerbungsformular sind hier zu finden: LINK

