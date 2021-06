„Wien-Süd“: Auszeichnung für Biotope City Wienerberg

Wien (OTS) - Im Beisein von Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál, des Vorstandes der „Wien-Süd“ und Vertretern des Bezirks wurde die „Biotope City Wienerberg“ als erstes klimafittes und GREENPASS Platinum zertifiziertes Stadtquartier weltweit ausgezeichnet. Die neue Wohnhausanlage der „Wien-Süd“ im Stadtquartier „Biotope City Wienerberg“ besticht dabei durch ihre hervorragende Infrastruktur. Dachpool mit sensationeller Aussicht und einzigartige Ausgestaltung des Dachbereichs, Urban Gardening und Begegnungszonen inklusive.

Die neue Wohnhausanlage der „Wien-Süd“ in der „Biotope City Wienerberg“ in Wien-Favoriten ist Teil des ersten Stadtquartiers weltweit, das GREENPASS Platinum zertifiziert ist. Sie zeigt, wie sozialer Wohnbau mit den Anforderungen des 21. Jahrhunderts umgehen kann. So wurde die „Biotope City Wienerberg“ als Vorzeigeprojekt einer Gartenstadt der Zukunft konzipiert, die aktiv auf die Herausforderungen des Klimawandels eingeht. Durch vertikale Begrünung in dichtverbautem, urbanem Gebiet kann so die Überhitzung der Stadt abgemildert werden. Dazu trägt auch die Ausgestaltung der Dachfläche dieser Wohnhausanlage der „Wien-Süd“ bei: Durch intensive Begrünung und der Schaffung von Begegnungsräumen, wie dem Pool am Dach, einer Sauna, einem Fitnessraum sowie Hochbeeten für Urban Gardening wurden hier beispiellose Erholungszonen in diese Wohnhausanlage integriert. Für Familienfreundlichkeit sorgen nicht nur die zentral und geschoßweise etablierten Kinderwagenstellplätze, sondern auch die umfangreichen Freizeitangebote in unmittelbarer Nähe mit dem Naherholungsgebiet des Wienerbergs.

GREENPASS-Zertifizierung

Am 29. Juni fand die feierliche Verleihung des Awards auf der Dachterrasse der „Wien-Süd“ statt. Mit dabei waren neben anderen Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál sowie der Vorstand der „Wien-Süd“. „Der GREENPASS gilt als ein wesentliches Qualitätskriterium in der Planung und beim Bau von intensiv begrünten und klimafitten Wohnbau-Projekten. Dass mit der „Biotope City Wienerberg“ nun das weltweit erste Platinum zertifizierte Stadtquartier ausgezeichnet wurde, unterstreicht, dass der soziale Wohnbau in Wien ein kraftvoller Innovations-Motor ist. Die Stadt Wien forciert zukunftsweisende Projekte gemeinsam mit engagierten Bauträgern wie der ,Wien-Süd‘, aber auch durch die Internationale Bauausstellung Wien, die IBA_Wien 2022“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Gaál bei der Übergabe der Zertifizierung.

„Gemäß unserem Leitspruch „Wir gestalten Lebensraum“ arbeiten wir seit unserer Gründung daran modernen, familiengerechten und leistbaren Wohnraum zu schaffen. Neben der Leistbarkeit hat für uns das Thema Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Die Wohnhausanlage der „Wien-Süd“ in der „Biotope City Wienerberg“ steht daher für höchste Wohnqualität und zukunftsweisende Wege im sozialen Wohnbau zu leistbaren Preisen“, so auch Dr. Maximilian Weikhart, Vorstand der „Wien-Süd“.

