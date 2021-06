NOVOMATIC erneut auf Platz 2 der wertvollsten Marken Österreichs

Gumpoldskirchen (OTS) - Zum 18. Mal wurden am 30. Juni 2021 die wertvollsten österreichischen Markenunternehmen im Rahmen der Österreichischen Markenwert Studie 2021 gekürt. NOVOMATIC konnte in diesem Ranking des European Brand Institute (EBI) erneut den hervorragenden 2. Rang belegen und rangiert nunmehr hinter dem unumstrittenen Sieger Red Bull und vor der renommierten B2C-Marke Swarovski.

NOVOMATIC als global agierender Gaming-Technologiekonzern musste im Jubiläumsjahr 2020 zwar Corona-bedingt signifikante Umsatzeinbußen hinnehmen, konnte allerdings mit konzernweiten nachhaltigen Effizienzsteigerungsmaßnahmen und Innovationskraft den hervorragenden 2. Platz mit einem Markenwert von EUR 2,968 Mrd. (-16,3%) verteidigen.

Mit dem Erhalt einer Sportwettenlizenz für ADMIRAL in Deutschland, Zuwächsen im Online-Segment sowie internationalen Auszeichnungen – wie etwa das dritte Mal in Folge als „Casino Supplier of the Year“ und Top-Platzierungen bei internationalen ESG-Ratings – scheint der weltweit führende Full Service-Anbieter der Gaming-Industrie bestens gerüstet für die Zukunft. „Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir trotz der Corona-Pandemie den 2. Platz in diesem renommierten Ranking halten konnten. Denn mit rund 21.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Aktivitäten in etwa 90 Ländern ist ein starker und einheitlicher Markenauftritt für unseren internationalen Unternehmenserfolg essentiell“, betont NOVOMATIC-Vorstand Mag. Johannes Gratzl.

Die Österreichische Markenwert Studie 2021 ermittelte zum achtzehnten Mal aus den „trend-TOP500 der umsatzstärksten Unternehmen Österreichs“ vom Juni 2021 jene heimischen Unternehmensmarken, die sich zu mehr als 45% in österreichischem Eigentum befinden und deren Markenwertermittlung nach den aktuellen internationalen Standards ISO 10668 und ISO 20671 erfolgte. Die Analysen wurden anhand von über 180 österreichischen Markenunternehmen in 16 Branchensegmenten durchgeführt. Daraus wurden schließlich die Top-10 gekürt.

