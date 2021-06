12. Bezirk: Altmannsdorfer Straße – Herstellung einer Betonfahrbahn

Wien (OTS/RK) - Im Zuge des Ausbaus der Firma Boehringer Ingelheim beginnt Boehringer Ingelheim in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau am Samstag, dem 3. Juli 2021, mit der Herstellung einer Betonfahrbahn sowie der Adaption des Kreuzungsplateaus Belghofergasse in der Altmannsdorfer Straße zwischen Edelsinnbrücke und Schlöglgasse in beide Fahrtrichtungen im 12. Bezirk.

Details und Verkehrsmaßnahmen

Zwischen Edelsinnbrücke und Schlöglgasse erfolgt in beide Fahrtrichtungen die Herstellung einer Betonfahrbahn. Die Kreuzung Altmannsdorfer Straße mit Belghofergasse wird erneuert und ein Abbiegestreifen je Fahrtrichtung von der Altmannsdorfer Straße in die Belghofergasse errichtet.

Die Arbeiten finden unter Freihaltung eines Fahrtstreifens je Fahrtrichtung statt. Die Thunhofgasse, Belghofergasse sowie Laskegasse werden ab voraussichtlich Mitte Juli bis Bauende zur Sackgasse ausgebildet bzw. die jeweiligen Einbahnen für diesen Zeitraum aufgehoben.

Baubeginn: 3. Juli 2021

Geplantes Bauende: 7. September 2021

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

