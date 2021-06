PAPALOOK HDR 2K PA930 Webcam, eine einfache Lösung für Ihr Live-Streaming-Studio

New York (ots/PRNewswire) - - PA930 ist jetzt auf Amazon in den USA und Europa erhältlich

PAPALOOK, ein branchenführender Webcam-Experte, kündigte die Markteinführung der Live-Streaming-Kamera PA930 an, die neueste preisgünstige Option in PAPALOOKs Webcam-Familie in Studioqualität, die mit allen Funktionen ausgestattet ist, die Streamer, Gamer und Büroangestellte lieben. Als perfektes Live-Streaming-Gerät für Geschäfts- und Unterhaltungszwecke ist die PA930 eine Plug-and-Play-Webcam, die mit 2K-Auflösung, High-Dynamic-Range (HDR)-Bild und eingebauten, omnidirektionalen Mikrofonen mit Rauschunterdrückung ausgestattet ist. Die PA930 ist ab sofort auf Amazon US, UK, Deutschland, Frankreich und Spanien für $69,99, GBP69,99 und EUR79,99 erhältlich.

Die PAPALOOK PA930 wurde mit dem Fokus auf Bildqualität entwickelt und gefertigt. Die High-Dynamic-Range (HDR)-Bildgebung sorgt für ein großartiges Live-Streaming-Erlebnis, indem feine Farbnuancen mit höherer Genauigkeit erfasst werden. Die Leistungsfähigkeit der branchenführenden Webcam-Bildverarbeitungstechnologie von PAPALOOK wird durch den Sensor, der Videos in Quad HD 2560x1440P bei 30fps oder Full HD 1920x1080P bei bis zu 60fps aufzeichnen kann, noch verstärkt. Der Benutzer kann die Auflösungsoptionen durch einfaches Drücken der Taste auf der Kamera umschalten.

Die kombinierten Funktionen ermöglichen es dem PA930, eine scharfe und unverfälschte Bildqualität mit lebendigen Farben zu erzeugen, und helfen den Machern, die Attraktivität ihrer Inhalte zu maximieren, egal ob es sich um Vlogging, Spiele oder Live-Streaming-Shows handelt.

Die 90-Grad-Weitwinkel-Webcam verfügt über ein Objektiv mit festem Brennpunkt und einer größeren Blende, die mehr Licht durchlässt. Dies führt zu einer besseren Lichtdurchlässigkeit und weniger Bildverzerrungen auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Gepaart mit der High-End-Visualisierungsleistung ist die hervorragende Audioaufnahmefähigkeit, die durch die integrierten Dual Omni-Directional Mics ermöglicht wird. Sie können die Stimme des Benutzers von allen Seiten aufnehmen und gleichzeitig die Umgebungsgeräusche ausblenden, um dank der Rauschunterdrückungstechnologie einen kristallklaren Klang zu erzeugen.

PAPALOOK PA930 wird auch mit einer Kameraabdeckung geliefert, die die Privatsphäre des Benutzers schützen kann, wenn sie nicht in Gebrauch ist, sowie mit einem Stativ für die Einrichtung der Desktop-Webcam. Durch den schlanken Installationsprozess wird kein Treiber für Betriebssysteme wie Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Chrome OS, Mac OS 10.6 oder höher, Android 5.0 oder höher benötigt.

PAPALOOK ist der Schöpfer innovativer Elektronik, darunter 720P/1080P und 4K- und KI-Webcams. PAPALOOK bietet "Bessere Videoqualität" für Generationen von versierten Webcam-Benutzern - heute ebenso wie früher und auch in Zukunft. Weitere Informationen finden Sie unter: www.papalook.com oder kontaktieren Sie support @ papalook.com.

