Start für neue Staffel ORF-III-„Berggespräche“ mit Andreas Jäger am 3. Juli

Zehn Folgen mit u. a. Alexander Fankhauser, Thomas Stipsits, Eveline Wild und Fritz Egger

Wien (OTS) - Ab 3. Juli 2021 meldet sich Andreas Jäger samstags um ca. 16.00 Uhr in ORF III mit einer neuen, zehnteiligen Staffel der „Berggespräche“. Darin begibt sich der Moderator wieder mit prominenten Persönlichkeiten aus Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft auf Wanderungen durch die schönsten Landschaften Österreichs und erhält sehr persönliche Einblicke in deren Leben abseits des beruflichen Alltags. In den ersten vier Folgen am 3., 17., 24., und 31. Juli dreht sich alles um Unterhaltung und Kulinarik: Jägers Gesprächspartner sind die Kabarettisten und Schauspieler Thomas Stipsits und Fritz Egger sowie die Fernsehköche Alexander Fankhauser und Eveline Wild. Gemeinsam mit ihnen ist er in der Gemeinde Fügen im Tiroler Zillertal, am Geschriebenstein – dem höchsten „Gipfel“ des Burgenlands –, in St. Kathrein am Offenegg im steirischen Almenland sowie in Bischofshofen im Salzburger Pongau unterwegs. Details zu den weiteren sechs Ausgaben des Formats werden zu einem spätere Zeitpunkt bekanntgegeben.

Die ersten vier Folgen im Detail:

Samstag, 3. Juli, 16.15 Uhr: TV-Koch Alexander Fankhauser in Fügen (1)

In der ersten Folge der neuen „Berggespräche“-Staffel trifft Andreas Jäger den aus der TV-Kochshow „Andi und Alex“ bekannten Fernsehkoch Alexander Fankhauser. Unterwegs in der Gemeinde Fügen im Tiroler Zillertal erzählt dieser von seinen Stationen in Florenz, London und Wien sowie von seiner Zeit bei Wolfgang Puck in Los Angeles. Außerdem verrät Fankhauser, warum es ihn wieder zurück in die Zillertaler Berge zieht, woher seine Rastlosigkeit und sein Ehrgeiz stammen und warum er nur dann wirklich in Wien angekommen ist, wenn er im Stephansdom war.

Samstag, 17. Juli, 16.00 Uhr: Thomas Stipsits im Südburgenland (2)

Für das zweite „Berggespräch“ trifft Andreas Jäger Thomas Stipsits im Südburgenland. Stipsits zählt nicht nur zu den bekanntesten und erfolgreichsten Kabarettisten Österreichs, sondern ist darüber hinaus auch noch als Schauspieler und Krimibuchautor erfolgreich. Im Südburgenland – in dem auch seine Stinatz-Krimis spielen – ist der Publikumsliebling gemeinsam mit Andreas Jäger auf dem Geschriebenstein, der mit 884 Meter höchsten Erhebung des Burgenlands, unterwegs. Weiter geht es auf den Spuren des Uhudlers, vorbei an Weingärten und über sanfte Hügel.

Samstag, 24. Juli, 16.05 Uhr: Eveline Wild in St. Kathrein am Offenegg (3)

In der dritten Ausgabe ist Andreas Jäger in St. Kathrein am Offenegg im steirischen Almenland mit der Konditorweltmeisterin und ORF-Fernsehköchin Eveline Wild verabredet. Gemeinsam lüften sie süße Geheimnisse, erklimmen den Predigtstuhl und blicken in die Weizklamm. Dabei erzählt die gebürtige Tirolerin, was sie ins hügelige Almenland der Steiermark verschlagen hat, welche Lehren sie für sich selbst aus der Pandemie zieht und wie sie mit ihrem Erfolg umgeht.

Samstag, 31. Juli, 16.00 Uhr: Fritz Egger in Bischofshofen (4)

In der vierten Ausgabe trifft Andreas Jäger den Schauspieler und Kabarettisten Fritz Egger in Bischofshofen im Salzburgerland. Die Wanderung mit dem gebürtigen Oberösterreicher und Wahl-Salzburger startet mit einem Blick vom „Zitterbalken“ der Paul-Außerleitner-Skisprungschanze. Von dort aus folgen sie den Pfaden des UNESCO Global Geoparks weiter zum Fuß des Hochkönigs. Unterwegs zeigt Egger, wie er von einem österreichischen Dialekt mühelos in den nächsten wechselt und erklärt, warum man nur im nüchternen Zustand glaubwürdig einen Betrunkenen spielen kann.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at