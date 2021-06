Toto: Doppeljackpot – rund 135.000 Euro warten

Jackpots auch bei Zwölfer und Torwette, Annahmeschluss Freitag, 17.50 Uhr

Wien (OTS) - Nicht nur die Fußball-Europameisterschaft geht in die entscheidende Phase, auch bei Toto wird es immer spannender. Selbstverständlich stehen die Viertelfinal-Spiele im Mittelpunkt der nächsten, der 26. Toto Runde, bei der es um einen Doppeljackpot mit rund 135.000 Euro für den Dreizehner geht.

Die Spiele der Runde 25 endeten mit so mancher Überraschung, und daher gab es zum zweiten Mal in Folge keinen Dreizehner, was nun diesen Doppeljackpot zur Folge hat. Es gab aber auch keinen Zwölfer, und so geht es hier in der nächsten Runde um einen Jackpot und damit um die Chance auf etwa 20.000 Euro.

Der Elfer war zuletzt also das höchste der Gefühle, und er wurde fünfmal getippt. Zwei Tiroler, ein Kärntner, ein Niederösterreicher und ein Wiener gewannen jeweils exakt 500 Euro.

In der Torwette gab es weder fünf noch vier richtige Ergebnisse, und so geht es in den ersten beiden Rängen um einen Jackpot. Ein Salzburger tippte als einziger drei Ergebnisse richtig und gewann damit mehr als 1.100 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 26 ist am Freitag, den 2. Juli 2021 um 17.50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 25

DJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 120.837,38 – 135.000 Euro warten JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 11.252,18 5 Elfer zu je EUR 500,00 67 Zehner zu je EUR 74,60 160 5er Bonus zu je EUR 13,00

Der richtige Tipp: 2 X 2 1 X / X 1 X 2 X 1 2 1 1 X X X X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 38.268,48 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 1.804,22 Torwette 3. Rang: 1 zu EUR 1.124,10 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 148.805,87

Torwette-Resultate: 0:+ 0:0 0:2 1:0 +:+

