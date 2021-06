oe24.TV steigert Marktanteil im 1. Halbjahr 2021 um 75 Prozent

Größter Zugewinn aller TV-Sender gegenüber Vorjahr - mit 1,53 Prozent Marktanteil in der Werbe-Zielgruppe erstmals in den Top 10

Wien (OTS) - oe24.TV ist der große Gewinner in der Marktanteils-Bilanz aller in Österreich empfangbaren TV-Sender im ersten Halbjahr 2021.

Österreichs neuer Nachrichten-TV-Sender konnte seinen Marktanteil im Halbjahres-Schnitt (Jänner - Juni 2021) gegenüber dem Vorjahr um 75 Prozent steigern. Kein anderer TV-Sender (mit Ausnahme von Kinder-Spartenprogrammen) konnte im ersten Halbjahr einen ähnlich starken Zugewinn verzeichnen.

Nach 0,87 Prozent (von Jänner - Juni 2020) erreicht oe24.TV in der Werbe-Zielgruppe (12-49 Jahre) im ersten Halbjahr 2021 einen Marktanteil von 1,53 Prozent.

Damit ist oe24.TV in der Werbe-Zielgruppe erstmals in den Top 10 aller in Österreich empfangbaren Privatsender.

In der Gesamt-Bevölkerung (12+) erreichte oe24.TV im Halbjahres-Schnitt 2021 einen Marktanteil von 1,14 Prozent nach 0,67 Prozent im Vorjahr. Das entspricht einem Zugewinn von 69 Prozent.

Insgesamt sahen oe24.TV im ersten Halbjahr 2021 bereits 3,4 Millionen Österreicher (kum. RW), im Tagesschnitt hatte oe24.TV im ersten Halbjahr 361.000 Zuseher (NRW).

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting, Basis Zeitschiene, 1.1.-29.6., endgültig gewichtet bis 21.6., kum. RW: weitester Seherkreis 12+ (zumindest eine Sendung kurz gesehen)

Rückfragen & Kontakt:

Büro Niki Fellner

Tel: 01.58811 DW 6710

m.schwarzhapl @ oe24.at



Büro Wolfgang Fellner

Tel: 01.58811 DW 2110

s.spilka @ oe24.at