So klingt der Juli in ORF 2: Mit „Stars am Wörthersee“ und „Wenn die Musi spielt – Sommer Open Air"

Wien (OTS) - Der Wörthersee sowie die Nockberge bilden einmal mehr die einzigartige Kulisse für zwei ganz besondere TV-Musikshows: Am 10. Juli 2021 überträgt ORF 2 live aus St. Oswald/Bad Kleinkirchheim das „Wenn die Musi spielt – Sommer Open Air“ und am 24. Juli steht mit „Stars am Wörthersee“ ein weiteres Hitfeuerwerk auf dem Programm.

„Wenn die Musi spielt – Sommer Open Air“: live am Samstag, dem 10. Juli, um 20.15 Uhr in ORF 2

Stefanie Hertel und Arnulf Prasch führen durch das „Wenn die Musi spielt – Sommer Open Air“ in St. Oswald/Bad Kleinkirchheim. In der Live-Show aus den Kärntner Nockbergen sind folgende Stars mit dabei:

Die Edlseer, Bernhard Brink, voXXclub, Olaf Berger, Nico & Lisa, Sigrid & Marina, Udo Wenders, die Nockis, Gilbert, Francine Jordi, Eberhard Hertel (im Duett mit Tochter Stefanie), Denis Novato und die Original Italkryner, Fantasy, Marc Pircher, Ireen Sheer, G.G. Anderson, Hansi Hinterseer, die Draufgänger und Nik P.

„Wenn die Musi spielt“ live und on demand auf der ORF-TVthek: Das volkstümliche Schlagerevent wird auch dieses Jahr live auf der ORF-TVthek übertragen und ist danach sieben Tage lang als Video-on-Demand abrufbar.

„Stars am Wörthersee“: am Samstag, dem 24. Juli, um 20.15 Uhr in ORF 2

Sommer, Sonne, See und Stars – Alfons Haider und Barbara Schöneberger begrüßen die Zuschauerinnen und Zuschauer zu „Stars am Wörthersee“. Das sommerliche Hitfeuerwerk findet heuer auf mehreren Bühnen, unter anderem auf Schiffen und auf einem Anlegesteg, in der Ostbucht des Wörthersees statt. Und auch Publikum ist – unter Einhaltung aller geltenden Corona-Sicherheitsbestimmungen – bei den Aufzeichnungen mit dabei. Für beste Stimmung sorgen zahlreiche Publikumslieblinge wie Matthias Reim, Álvaro Soler, Melissa Naschenweng, Thorsteinn Einarsson, Jeanette Biedermann, Julian Reim, Andreas Gabalier, Poxrucker Sisters, Die Prinzen, Josh., Norbert Oberhauser und Tanja Lasch mit ihren aktuellen Hits. Eigens an den schönsten Orten der Region produzierte Clips mit Nik P. und den No Angels runden den Musikreigen ab und setzen den Wörthersee in all seiner Pracht in Szene.

„Stars am Wörthersee“ live und on demand auf der ORF-TVthek: Für jene, die die Sendung online oder mobil verfolgen möchten, liefert die ORF-TVthek den Live-Stream auf alle Devices – PC, Laptop, Tablet, Smartphone – in Österreich und im Ausland. Außerdem steht die Sendung nach dem 24. Juli sieben Tage lang als Video-on-Demand auf der TVthek zur Verfügung.

