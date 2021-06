SPÖ-Schieder: Start des EU-Covid-Zertifikats bringt nicht die erhoffte Klarheit

Anhaltend unübersichtliche Reisebestimmungen nach 15 Monaten Pandemie sind ein Armutszeugnis

Wien (OTS/SK) - Morgen startet das digitale Covid-Zertifikat der EU. „Der erhoffte Gamechanger ist das vorerst nicht. Trotz digitalem EU-Zertifikat bleibt der Blick auf die Landkarte mit viel zu vielen Fragezeichen verbunden. Für viele EU-Länder gibt es ebenso viele unterschiedliche Einreisebestimmungen in Bezug auf genesene, getestete oder geimpfte Reisende. Gleichzeitig verhängen einzelne EU-Staaten im Alleingang Reisebeschränkungen, was wiederum große Unsicherheiten für Urlauber*innen in den Ländern als auch bereits getätigte Buchungen bedeutet. Kurz vor dem Start der Sommerreisezeit ist das ein enttäuschendes Resultat, sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für die europäische Tourismusindustrie“, stellt SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder ernüchtert fest. ****

„Wir merken es in diesen Tagen deutlich, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Die Deltavariante stellt ein großes Risiko dar. Genau deswegen wiegt das Versagen der Mitgliedstaaten, sich nach 15 Monaten Pandemie noch immer nicht auf einheitliche Regelungen für Reisen innerhalb der EU verständigt zu haben, besonders schwer und ärgert viele Menschen zurecht. Das EU-Parlament hat diese Probleme vorausgesehen und von Beginn an gefordert, dass Inhaber*innen eines Covid-19-Zertifikats der EU keinen zusätzlichen Reisebeschränkungen wie Quarantäne, Selbstisolierung oder Tests unterworfen werden. Nur so wäre es der dringend notwendige Schlüssel zur kontrollierten Wiederherstellung der Reisefreiheit. Im Angesicht einer veränderten Pandemiesituation müssen erneute Verschärfungen oder zusätzliche Kontrollen natürlich möglich sein, sollten sie aus medizinischer Sicht notwendig werden. Aber es braucht endlich ein transparentes und koordiniertes Vorgehen. Hoffen wir, dass die EU-Staaten das jetzt endlich umsetzen, denn für diesen nationalen Fleckerlteppich an unübersichtlichen Reisebestimmungen hat niemand mehr Verständnis“, so Schieder. (Schluss) lp

