Glanzvolle Wiedereröffnung des Raimund Theater im September

VBW-Stars und VBW-Orchester feiern mit fulminanter Gala die faszinierende Welt des Musicals

Wien (OTS) - Mit WE ARE MUSICAL – DIE GROSSE ERÖFFNUNGSGALA öffnet das Raimund Theater Ende September wieder seine Pforten. Die Vereinigten Bühnen Wien laden zu einem unvergesslichen Abend voller Musik, Show und großen Emotionen und freuen sich, das frisch sanierte Haus endlich wiedereröffnen zu können. Gefeierte Musical-Stars wie u.a. Carin Filipčić, Ana Milva Gomes, Milica Jovanović, Maya Hakvoort, Lukas Perman, Mark Seibert oder Drew Sarich präsentieren gemeinsam mit dem VBW-Orchester die größten Hits dieses faszinierenden Genres. Das Publikum darf sich zum schillernden und festlichen Auftakt der neuen Spielzeit des Traditions-Hauses mit 128-jähriger Theater-Geschichte auf ein fulminantes Konzert mit den schönsten und eindrucksvollsten Musiktheater-Momenten sowie ein stillvolles, moderneres Rundum-Theatererlebnis freuen. Die feierliche Premiere dieser ganz besonderen Musical-Gala findet am 26. September 2021 statt. Bis 3. Oktober sind sechs weitere Termine geplant. Der Vorverkauf ist eröffnet.



VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck: „Das Raimund Theater ist ein Traditions-Haus mit 128-jähriger Theater-Geschichte. Wir begehen die Wiedereröffnung dieses wunderbaren Hauses mit

WE ARE MUSICAL – DIE GROSSE ERÖFFNUNGSGALA, einem Konzert voller Highlights, in der die VBW-Stars und das VBW-Orchester die schillernde und faszinierende Welt des Genre Musical feiern und zugleich die bemerkenswerte Geschichte des Theaters würdigen. Wir laden unser Publikum zu diesem unvergesslichen Abend voller Musik, Show und großen Emotionen in unser neues Theater, um es gemeinsam mit ihm feierlich wieder zu eröffnen.“



VBW-Geschäftsführer Franz Patay: „Wir freuen uns sehr, das frisch sanierte Raimund Theater endlich unserem Publikum präsentieren zu können. Mit der großen Eröffnungsgala mit den bedeutendsten Stars der Musical-Welt präsentieren wir ein einzigartiges Konzert, das das feierliche Warm-up unserer lang erwarteten und eindrucksvollen Long-Run-Produktion MISS SAIGON ist, die dann ab November unsere Besucher*innen begeistern wird.“

