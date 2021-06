Botschaftsbewachung: „Bundesheer weiter verlässlicher Sicherheitspartner“

Assistenzeinsatz bis 1. September 2021 verlängert

Wien (OTS) - Das Bundesheer übernimmt weiterhin den Schutz von Objekten in Wien. Dazu werden bis zu 300 Soldatinnen und Soldaten im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz Botschaften und andere besonders schützenswerte Einrichtungen in der Bundeshauptstadt bewachen. Heute wurde im Ministerrat die Fortsetzung der Assistenzleistung bis 01.09.21 beschlossen. Ziel ist die Entlastung der Polizei in Zeiten der COVID-Pandemiebekämpfung

„Das Bundesheer ist weiterhin ein verlässlicher Sicherheitspartner in der Pandemiebekämpfung. Selbstverständlich stehen unsere Soldatinnen und Soldaten der Polizei zur Seite, wenn es in der noch andauernden Pandemie notwendig ist, personelle Belastungen in Krisenzeiten gemeinsam zu stemmen“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Bereits seit 03. November 2020 schützen bis zu 240 speziell ausgebildete Soldatinnen und Soldaten über 50 Schutzobjekte wie Botschaften und besonders schützenswerte Einrichtungen in Wien. Bisher kamen die Einsatzkräfte des Bundesheeres aus dem gesamten Bundesgebiet. Sie sind während des Einsatzes der Landespolizeidirektion Wien zugeordnet und erfüllen die Aufgaben der Exekutive. Die militärische Planung und Führung liegt beim Militärkommando Wien.

Die Schutzobjekte werden von der Polizei ausgewählt und dem Militärkommando Wien zugewiesen. Die Stärke der Wachmannschaft ist unterschiedlich und richtet sich nach dem jeweiligen Schutzbedarf einer Einrichtung. Die den Wachposten übertragenen Befugnisse entsprechen jenen der Polizei.

Objektschutz in Wien durch Bundesheer

Bereits 2016 und 2017 bewachten Soldatinnen und Soldaten in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium während der Flüchtlingskrise schutzwürdige Einrichtungen in Wien. Mit 03. November 2020 begann der Assistenzeinsatz zum Objektschutz im Zuge der Pandemiebekämpfung.

Bundesheer im Dauereinsatz

Derzeit steht das Bundesheer mit insgesamt 2.767 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz: 582 unterstützen bei der Einreisekontrolle und beim Contact-Tracing, 108 bei COVID19 -Tests, 75 beim Impfen, insgesamt 1.123 überwachen die Staatsgrenze und Botschaften, 855 sind im Auslandseinsatz und 24 helfen nach Unwettern in Niederösterreich.

