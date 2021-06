Katholische Medien Akademie: alte Qualitäten mit neuer Führung

Staffelübergabe nach über drei Jahrzehnten innerhalb der traditionsreichen Journalistenausbildungsstätte KMA.

Wien (OTS) - Gerhard Tschugguel-Tramin (KMA-Generalsekretär) geht in Pension. Der Doyen der österreichischen Journalistenausbildung übergibt an Dr. Simon Varga, womit das Credo der KMA-Ausbildung verstärkt wird: maximale Ausbildungsqualität, Praxisbezug und der Blick auf die Menschen.

Varga zu seinen Plänen: „Ich kann mich auf das konzentrieren, was die KMA seit jeher ausmacht und weiterhin ausmachen soll: die didaktische Qualität der Ausbildung, die individuelle Betreuung und Begleitung der Studentinnen und Studenten sowie darauf ein Berufsbild zu vermitteln, das auf hohen medienethischen Standards beruht.“ Gerhard Klein sorgt als ehrenamtlicher Journalistischer Leiter der KMA für die Eckpfeiler der Ausbildung und hat zuletzt ORF Spitzen-Journalist Andreas Pfeifer für die Radioausbildung der KMA gewonnen. Klein zur Entscheidung: für Varga: „Als langjähriger Mitarbeiter kennt Simon Varga die Anforderungen der KMA bestens. Sein pädagogisches und organisatorisches Geschick wird uns helfen, auch neue Wege zu gehen. Sein frisches, geschultes und gut aufgelegtes Denken im Bereich Philosophie, Ethik und Gesellschaft wird die Studierenden sicherlich fordern und anregen.“

„Ausbildungserfolge sind kein Zufallsprodukt“, gibt sich Tschugguel-Tramin überzeugt, der 31 Jahre lang die KMA als Generalsekretär geleitet hat. Er freut sich über rund 300 hauptberufliche Journalistinnen und Journalisten, die die Praxisausbildung der KMA absolviert haben. Um nur einige zu nennen: ORF TV Redakteurin Verena Gleitsmann; den stellvertretenden Innenpolitik-Ressort-Leiter des Kurier Rudolf Mitlöhner; ORF-Korrespondent David Kriegleder; ORF-Orientierung Moderatorin Sandra Szabo; CR-Stellv. vom Trend Oliver Judex, u.v.m.

Journalistische Kernkompetenzen auf hohem medienethischen Niveau vermitteln

Die KMA bietet Studierenden aller Studienrichtungen eine studienbegleitende, betont praktische Ausbildung für Print- und Radiojournalismus sowie für Video- und Online-Journalismus an. Erklärtes Ausbildungsziel: am Ende der Ausbildung für eine Redaktion zu arbeiten. Der Medienethik kommt im Curriculum der Katholischen Medien Akademie ein besonderer Stellenwert zu.

Vereinsmitglied der Katholischen Medien Akademie (der einzigen christlichen Journalistenausbildungsstätte Österreichs) ist einer der größten Medienplayer, die Styria Medien AG (Kleine Zeitung, Die Presse, Die Furche,…), der Kurier, u.v.m.; alle Diözesen und die Österreichische Bischofskonferenz.

Der neue KMA-Generalsekretär Dr. Simon Varga ist seit 20 Jahren in der Erwachsenenbildung tätig, so u.a. für die Theologischen Kurse, die Kirchlich-Pädagogische Hochschule und auch an der Universität Wien. Seit 2011 ist Varga bereits Mitarbeiter an der KMA, wo er bislang vor allem den dreisemestrigen Kurs „Journalismus als Beruf“ organisiert hat. Zuvor war er als freier Journalist u.a. für die „Furche“ und den „Sonntag“ tätig.

Der nächste studienbegleitende KMA-Kurs "Journalismus als Beruf" startet im Frühjahr 2022. Die Ausschreibung dazu erfolgt mit dem 1. Oktober 2021 auf www.kma.at

