Ulrike Domany-Funtan vertritt Salzburg künftig als ORF-Stiftungsrätin

Gebürtige Salzburgerin und erfahrene Expertin

Salzburg (OTS) -

Nach dem Rücktritt von Matthias Limbeck aus dem ORF Stiftungsrat nominiert das Land Salzburg mit der gebürtigen Salzburgerin Ulrike Domany-Funtan eine erfahrene Expertin aus dem Bereich Management, Digitalisierung und Medien.

„Mit Ulrike Domany-Funtan haben wir eine erfahrene und erfolgreiche Frau aus dem Bereich Wirtschaft und Journalismus, welche unsere Interessen als ORF-Stiftungsrätin hervorragend vertreten wird. Daher freue ich mich sehr, dass sie für das Bundesland Salzburg künftig diese Aufgabe übernehmen wird. Gleichzeitig bedanke ich mich auch bei Matthias Limbeck, der über 13 Jahre lang als Stiftungsrat tätig war“, so Landeshauptmann Wilfried Haslauer zur Personalrochade.

„Ich freue mich sehr über die Möglichkeit und das in mich gesetzte Vertrauen, diese neue Aufgabe zu übernehmen. Die Fokussierung und Stärkung der Regionalität in Verbindung mit einer konsequenten Weiterentwicklung im Bereich der Digitalisierung sind zwei Schwerpunkte, welche ich als künftige Salzburger Stiftungsrätin vorantreiben möchte“, betont Ulrike Domany-Funtan in einer ersten Stellungnahme.

Langjährige Erfahrung im Bereich Management, Digitalisierung und Medien

Mag. Ulrike Fiona Domany-Funtan, MBA ist seit Ende 2018 Generalsekretärin von fit4internet, dem vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort initiierten und von der Wirtschaft getragenen Verein zur Steigerung digitaler Kompetenzen in Österreich. Ihre beruflichen Stationen führten sie in den politischen Bereich, den Journalismus und die Industrie. Domany-Funtan war unter anderem CEO von Funk International Austria, Management Board Member bei Johnson & Johnson in Österreich und später in der DACH- und EMEA-Region sowie Head of Business Development für die CEE-Region bei EPAMEDIA. Ausgebildet als Journalistin und Unternehmensberaterin war sie u.a. auch als parlamentarische Mitarbeiterin, Pressesprecherin, Fachreferentin für Wirtschaft und Gesundheit im Büro des Landeshauptmannes Schausberger bzw. stellvertretende Landesgeschäftsführerin der Salzburger Volkspartei tätig. Die gebürtige Salzburgerin ist seit 2015 Mitglied des Stiftungsrats der Julius Raab Stiftung, seit 2020 Aufsichtsrätin der Forschungsförderungsgesellschaft, seit 2014 Mitglied des MIT Dean`Circle und vertritt die MIT Sloan School als Alumni Area Representative in der EMEA-Region. Sie studierte zwischen 1996 und 2011 Politikwissenschaft, Journalismus und Rechtswissenschaften an der Paris-Lodron Universität in Salzburg. 2014 schloss sie außerdem ihren Master of Business Administration in Innovation & Global Leadership am Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, USA ab.

