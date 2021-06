Heißer Start in die Sommerferien: Hitzewelle sorgt für verstärke Nachfrage nach Klimageräten auf willhaben

Wien

200 % mehr Suchanfragen zu Ventilatoren auf willhaben

Klimageräte am digitalen Markplatz: Juli ist mit Abstand stärkster Monat

User haben 2020 über 1,2 Mio. mal nach Stichwort „Ventilator“ gesucht

Die ersten und gleichzeitig sehr hitzigen Sommertage haben vielen in Österreich zu schaffen gemacht. Nassgeschwitzte T-Shirts, schlaflose Nächte und nicht klimatisierte Homeoffices – für viele stellt die Hitze eine Herausforderung dar. So haben sich auch die User auf Österreichs größtem digitalen Markplatz dieser Tage nach einer Abkühlung gesehnt. Dies ließ das Interesse an Ventilatoren, Kühlgeräten und Klimaanlagen regelrecht in die Höhe schießen. Die Suchanfragen zum Stichwort Ventilator sind aktuell, im Vergleich zur höchsten Nachfrage im Juni des Vorjahres, um etwa 200 % gestiegen.

Juli ist stärkster Monat für Klimageräte auf willhaben

Der Juni war wettertechnisch ein Rekordmonat und auch im Juli lässt die nächste Hitzewelle bestimmt nicht lange auf sich warten. Wer sich bereits vor den nächsten hitzigen Graden mit einem geeigneten Gerät wappnen möchte, der ist gut damit beraten, dies bald zu tun. Denn am digitalen Marktplatz tummeln sich derzeit noch unzählige Angebote rund um Klimageräte und Ventilatoren. Hier bestimmt klar die Nachfrage das Angebot: Erfahrungsgemäß suchen die meisten User im Juli nach neuen Geräten, gleichzeitig ist dann auch das Angebot am größten. Im Durchschnitt legen Nutzer dabei etwa 120 € für Klimageräte und 50 € für Ventilatoren hin.

1,2 Mio. Stichwortsuchen zu Ventilatoren im Jahr 2020

Im vergangenen Jahr wurde über 1,2 Mio. mal gezielt nach dem Stichwort Ventilator gesucht, ebenso begehrt waren Klimaanalagen mit 700.000 Stichwortsuchen. Heuer waren es bisher bereits 350.000 Stichwortsuchen zu Ventilatoren und 250.000 zu Klimaanlagen. Allerdings sind sich die willhaben-Marktplatzexperten sicher, dass in den nächsten Wochen das Interesse noch einmal stark ansteigen wird. Insgesamt konnte willhaben in den letzten Wochen ein Plus von 73 % in den Stichwortsuchanfragen zu Klimaanlage, Klimageräten und Ventilatoren beobachten.

Umweltschonend abkühlen

Durch den Kauf von Kühlgeräten und Ventilatoren auf willhaben, wird nicht nur der eigene CO₂ Fußabdruck minimiert, sondern auch der Verbrauch von Rohstoffen wie Aluminium, Plastik und Stahl reduziert. Die Tatsache, dass ungenutzte Dinge eine zweite Chance erhalten, ist laut willhaben Erhebungen und gezielten Userbefragungen für mehr als 80% der Nutzer wichtig. Wer seine Abkühlung und Schutz vor der Hitze gerne noch klimaneutraler gestalten möchte, wird auf willhaben auch zu Rollläden, Jalousien und Vordächern fündig. Derzeit finden Suchende knapp 2.700 Anzeigen in der Kategorie Rollläden / Jalousien.

Aktuelles Angebot auf willhaben

Klimageräte: 4,1 Tsd.

Ventilatoren: 2,7 Tsd.

Rollläden / Jalousien: 2,7 Tsd.

Stichwortsuche „Klimaanlage“: 1,4 Tsd.

