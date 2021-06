Henkel erster Non Food-Partner der Initiative „RecycleMich“

Waschmittelflaschen sammeln, richtig entsorgen und zum „Recycling-Helden“ werden

Wien (OTS) - Das richtige Recycling von Plastikflaschen und Getränkedosen wird in Wien belohnt: Wer seine Leergebinde sammelt, in der gelben Tonne entsorgt und dies in der App #recyclemich dokumentiert, kann Punkte sammeln und wöchentlich tolle Preise gewinnen. Dies gilt ab sofort auch für Verwender von flüssigen Wasch- und Reinigungsmitteln der Marken Persil, Dixan, Weißer Riese, Fewa, Silan, Pril und Clin: Henkel ist erster Non Food-Partner der im Frühjahr 2021 gelaunchten „RecycleMich“-Initiative.

„Die Förderung einer Kreislaufwirtschaft ist Teil unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Ein darin festgeschriebenes Ziel: Wir wollen einen aktiven Beitrag leisten, dass keine Kunststoffabfälle in die Umwelt gelangen“, erklärt Dipl. Ing. Jaroslava Haid-Jarkova (General Manager Henkel Laundry & Home Care Henkel Österreich). Gemeinsam mit den österreichischen Handelspartnern wird deshalb laufend daran gearbeitet, die Verbraucher bei der korrekten Verwendung und Entsorgung von Plastikflaschen, wie sie für Henkel-Produkte der Marken Persil, Dixan, Weißer Riese, Fewa, Silan, Pril und Clin verwendet werden, zu unterstützen. „Die Partnerschaft mit der ‚RecycleMich‘-Initiative ist ein weiterer Schritt dieser wichtigen Aufklärungsarbeit“, so Haid-Jarkova weiter.

„Die Reclay Group hat es sich zum Ziel gesetzt, möglichst viele Kunststoffverpackungen in Österreich einem qualitativ hochwertigen Recycling zuzuführen. Nur so können die ambitionierten EU-Recyclingziele erfüllt werden. Um dieses Vorhaben zu verwirklichen, braucht es zusätzlich zu Getränke-PET-Flaschen auch ein vermehrtes Recycling von Wasch- und Reinigungsmittelverpackungen. Daher freuen wir uns besonders, mit Henkel den ersten Partner aus diesem Bereich für die ‚RecycleMich‘-Initiative gewonnen zu haben. Mit diesem von Reclay entwickelten App-basierten Anreizsystem, das von führenden Getränkeunternehmen Österreichs getragen wird, leisten wir bereits einen wichtigen Beitrag zur weiteren Ökologisierung der heimischen Kreislaufwirtschaft“, sagt Gottfried Bieglmayer, Mitglied der Geschäftsführung der Reclay Group in Österreich.

Henkel in Österreich setzt sich auf vielfältige Weise für die Förderung einer Kreislaufwirtschaft ein. Das Unternehmen war aktiv in der ECR-Initiative „Arbeitsgruppe Circular Packaging“, in der Handelspartner und anderen Lebensmittel- und Konsumgüterhersteller gemeinsame Richtlinien erarbeitet haben, und beteiligt sich sehr stark an Projekten mit dem Fachhochschule Campus Wien, um Verpackungskreisläufe vor allem auch für Nicht-Lebensmittel-PET und Polyolefine darzustellen und ihre Realisierbarkeit zu bewerten. Auch das Pilotprojekt zur Steigerung des Rezyklat-Anteils bei Waschmittelflaschen aus Hartpolyethylen (HDPE), das vom Fachverband der Chemischen Industrie Österreich (FCIO) initiiert wurde, zeigt erste, sehr positive Erfolge: Den Projektpartnern Henkel, der Reclay Group und dem Recyclingunternehmen Hackl ist es gelungen, den Anteil des Rezyklats bei der Produktion von Waschmittelbehältern aus Hartpolyethylen (HDPE) auf beträchtliche 60 Prozent zu steigern. Bei vergleichbaren Projekten sind bisher durchschnittlich 25 Prozent üblich.

Verpackungen aus Kunststoff möglichst lange im Kreislauf zu halten, zählt zur Kernkompetenz der international tätigen Reclay Group. Neben der Initiative „RecycleMich“ setzt sich das Circular-Economy-Unternehmen für mehr recyclingfähige Verpackungen aus Kunststoff auf dem österreichischen Markt ein. Das betrifft vor allem die Beratung von Herstellern und Inverkehrbringern sowie vielfältige Maßnahmen zur Erhöhung der Sammel- und Recyclingquoten von Kunststoffabfällen.

Die „RecycleMich“-App steht zum kostenlosen Download im App-Store und auf Google Play bereit. Weitere Informationen unter www.recyclemich.at.

Die Osteuropa-Zentrale von Henkel befindet sich in Wien. Das Unternehmen hält in der Region eine führende Marktposition in den Geschäftsbereichen Laundry & Home Care, Adhesive Technologies und Beauty Care. In Österreich gibt es Henkel-Produkte seit über 130 Jahren. Am Standort Wien wird seit 1927 produziert. Zu den Top-Marken von Henkel in Österreich zählen Blue Star, Cimsec, Fa, Loctite, Pattex, Persil, Schwarzkopf, Somat und Syoss.

Henkel verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen – sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Henkel einen Umsatz von über 19 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 2,6 Mrd. Euro. Henkel beschäftigt weltweit mehr als 53.000 Mitarbeiter, die ein vielfältiges Team bilden – verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indizes und Rankings bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert.

Über Reclay Group in Österreich

Die Reclay Group in Österreich berät seit 2010 umfassend im Bereich der Umwelt- und Abfallwirtschaft. Das Unternehmen mit Sitz in Wien unterstützt Hersteller und Inverkehrbringer bei der rechtssicheren und effizienten Verpackungsrücknahme und -verwertung. Darüber hinaus baut das junge und innovative Unternehmen seine internationale Ausrichtung stetig aus und kann damit auch bei internationalen Herausforderungen im Verpackungs- und Abfallmanagement entsprechende Unterstützung aus einer Hand für seine Kunden sicherstellen. Reclay Österreich gehört zur international tätigen Reclay Group, die an 12 Standorten in Europa und Nordamerika mehr als 3.000 Vertragskunden aus Industrie, Handel und Gewerbe sowie Regierungen und Organisationen beim Erreichen ihrer Umweltziele betreut. Mehr Informationen: https://www.reclay-group.com/at/de

