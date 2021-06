FPÖ – Kainz: Dank freiheitlicher Intervention sind die Pioniere des Bundesheeres in Allentsteig wieder im Einsatz!

Wien (OTS) - „Die Aufarbeitungsarbeiten sind nach dem starken Hagelgewitter am letzten Donnerstag in Allentsteig im vollen Gange und werden wohl noch geraume Zeit andauern. Leider hat aber der Allentsteiger ÖVP-Bürgermeister zunächst die fachkundige Assistenz des Bundesheeres als nicht mehr notwendig erachtet“, so heute der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Alois Kainz.

„Die Pioniere des Bundesheeres sind dann am Sonntag aus Allentsteig abgereist. Aufgrund der Intervention vom freiheitlichen niederösterreichischen Landesparteiobmann Udo Landbauer und mir bei den zuständigen Stellen, sind die Pioniere aber wieder seit Dienstag in Allentsteig im Einsatz. Ich möchte mich daher nun bei unserem Bürgermeister für das doch schnelle Handeln bedanken, denn unter Mithilfe des Bundesheeres kommen die Aufräumarbeiten viel schneller voran. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich auch bei den unterstützenden Kräften des Heeres rechtherzlich bedanken“, so der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Kainz, der selbst in Allentsteig sein Zuhause hat.

