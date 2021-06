Die Kartell by LAUFEN Kollektion bekommt einen neuen Look

The sky’s the limit! Eine Kollektion für unendlich viele Kombinationen im Badezimmer.

Wien/Wilhelmsburg/Gmunden (OTS) - Der Kompositionsfreiheit der Kartell by LAUFEN Kollektion sind keine Grenzen gesetzt: Das Badezimmer wird zu einem fließenden Ort, der sich an die individuellen Gestaltungswünsche anpassen kann. Mit Sanitärkeramik, Badmöbel, Zubehör und Accessoires, die sich durch schlichte, geometrische Formen auszeichnen, können Kombinationen für jede Größe und jedes Badezimmer ideal gestaltet werden. Nun wird die Kollektion mit neuen Produkten, neuen Farben und Ausführungen erweitert. Ein zeitloses Konzept, das sich durch eine breite Palette von Produkten auszeichnet, die unterschiedlich zusammengestellt immer neue Kompositionen ergeben.

Wie alle Wohnräume entwickelt sich auch das Badezimmer ständig weiter und verändert sich mit den sich wandelnden Lebensstilen. Entsprechend der aktuellen Wohntendenzen erweitert sich die Kollektion Kartell by LAUFEN um neue Farben und Ausführungen bei Keramik, Möbel und Accessoires. Hinzugefügt werden frische Farbtöne und neutrale Nuancen, die immer neue Möglichkeiten der Badezimmergestaltung bieten. Mit Kartell by LAUFEN ist eine vielseitige, moderne Kollektion entstanden, die Funktionalität mit Design und Innovation vereint und für jedes Badezimmer den individuellen Gestaltungsanspruch geltend machen kann.

Ein vollständiger und ganzheitlicher Ansatz für das Badezimmer

Kartell by LAUFEN umfasst nicht nur Sanitärkeramiken, Waschtische, Armaturen und Badewannen - feste, unverzichtbare Elemente - sondern auch Badmöbel und Badaccessoires, dank derer die Badezimmergestaltung immer wieder verändert werden kann. Die Kollektion verbindet die Tradition italienischen Designs und die für Kartell typische hohe Qualität der Materialien mit der Innovation von LAUFEN, dem Spezialisten für Badezimmerausstattung.

Frische Farben und neue Oberflächen

Der Badezimmerexperte LAUFEN erweitert die Kollektion um neue Farbversionen sowohl für Sanitärprodukte und Möbel als auch für Accessoires. Die matten und Soft-Touch Oberflächenausführungen ergänzen erfolgreich den Rest der Serie und verleihen ihr ein modernes und in jede Art von Einrichtungslösung zu integrierendes Image. Zu den bereits vorhandenen Keramikfarben Weiß, Schwarz und Hellgrau kommen mattes Schwarz und Anthrazit für Waschtische hinzu. Darüber hinaus erweitern neue Ausführungen und Größen die Kollektion aus dünnwandiger Keramik.

Ockerbraun, Senfgelb und Graublau sind die neuen Farben im Jahr 2021, die für die verschiedenen Möbel- und Schubladen-Kompositionen der Kollektion entwickelt wurden. Diese kombinieren ein kompaktes, lineares Design mit einem großzügigen Fassungsvermögen, um maximale Funktionalität in jeder Art von Badezimmer zu bieten. Die transparenten Accessoires wie Spiegel, Ablagen oder Hocker lassen sich perfekt mit den Sanitärkeramiken sowie den Regalsystemen kombinieren und geben dem Badezimmer dank der Transparenz und der verschieden zusammensetzbaren, modulierbaren Elemente einen Touch Leichtigkeit.



Fotografische Inszenierung: Zwei gegensätzliche, mutige Visionen.

Die jüngsten Neuheiten der Kartell by LAUFEN Kollektion präsentieren sich in Form einer Interpretation zweier sehr unterschiedlicher Fotografen: Einerseits die des deutschen Fotografen Oliver Helbig, der mit seinem auf die Produkte fokussierten Blick Badezimmer-Inszenierungen geschaffen hat, die den Eklektizismus der Kollektion zur Geltung bringen. Auf der anderen Seite steht die Zusammenarbeit mit Hugo Comte: Der berühmte Modefotograf hat äußerst dynamische Aufnahmen gemacht, bei denen junge Models, ganz in seinem Stil, mit den Keramik- und Kunststoffelementen der Kollektion zu spielen scheinen, fast als würden sie sich mit ihnen kleiden oder sie in Accessoires verwandeln, die über die Grenzen des Badezimmers hinausgehen.

Kartell by LAUFEN Pop-Up Ausstellung im LAUFEN Space Vienna

Der neue Gestaltungsansatz, der durch die Neuerungen von Kartell by LAUFEN möglich wird, ist ab sofort im LAUFEN Space Vienna im Rahmen einer außergewöhnlichen Pop-Up Ausstellung zu sehen. Dabei dreht sich alles um Farben, Materialen & Oberflächen, die das Ambiente eines Badezimmers bestimmen und gleichzeitig Ausdrucksstärke, Charakter und Tiefe verleihen.

Besichtigung und Beratung jederzeit während der Öffnungszeiten von Di – Fr, 13 bis 18 Uhr oder nach Terminvereinbarung auch individuell an Vormittagen.

LAUFEN Space Vienna – Showroom & Innovation Hub



Salzgries 21, 1010 Wien

+43 664 245 1817

showroom @ at.laufen.com

www.laufen.co.at

About LAUFEN

Die LAUFEN Austria AG zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Keramik für das Badezimmer und ist das einzige Unternehmen, das in Österreich Sanitärkeramik erzeugt. Aus der Kernkompetenz in der Herstellung von Keramik hat sich das Know-how für das komplette Bad entwickelt, das LAUFEN auf hohem Design-Niveau gestaltet. In Zusammenarbeit mit international renommierten Designstudios entstehen einzigartige Kreationen für den Weltmarkt. Die LAUFEN Austria AG mit Sitz in Wilhelmsburg (NÖ) und Produktion in Gmunden (OÖ) und dem LAUFEN Space in Wien (1. Bez.), ist Teil der Schweizer LAUFEN-Gruppe, die auf Komplettlösungen für Badezimmer im Premium-Segment spezialisiert ist. Das 1892 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Laufen bei Basel. Die LAUFEN-Gruppe beschäftigt rund 2.500 Mitarbeiter in sieben mitteleuropäischen Produktionsstätten (Schweiz, Österreich, Tschechien und Polen) und unterhält Vertriebsbüros in 44 Ländern weltweit.

Rückfragen & Kontakt:

art:phalanx – Kultur & Urbanität

Susanne Haider, Enzo Meisel

T: +43 (0) 1 524 98 03-24

E: presse @ artphalanx.at