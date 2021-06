Hagelversicherung: Unwetter wüteten erneut über Oberösterreich - 3 Millionen Euro Schaden

Hagel, Sturm und Überschwemmung verursachen wieder schwere Schäden in der Landwirtschaft

Wien (OTS) - (Österreichische Hagelversicherung, 30. Juni 2021): Die Hitzewelle kam vorerst zu einem abrupten Ende: Sintflutartige Regenfälle mit Hagel und heftigen Sturmböen führten abermals zu schweren Schäden in Oberösterreich. Es klingt also wie ein Déjà-vu, das an die vergangene Woche erinnern lässt. Doch leider wurde es gestern am Abend erneut Wirklichkeit. „Aktuell gehen wir aufgrund der gestrigen Unwetter in Oberösterreich von einem Gesamtschaden in der Landwirtschaft in der Höhe von weiteren 3 Millionen Euro aus. In Summe mit den letztwöchigen Unwettern sind es alleine in Oberösterreich bereits 35 Millionen Euro Schaden. Die Sachverständigen der Österreichischen Hagelversicherung sind mittlerweile im Dauereinsatz. Rasche Hilfe hat oberste Priorität“, so Dr. Kurt Weinberger, ÖHV-Vorstandsvorsitzender.

„Betroffen sind insbesondere die Bezirke Wels-Land und Linz-Land, geschädigt wurden auf einer Agrarfläche von rund 5.500 Hektar vor allem das Getreide und der Mais sowie Gemüse- und Obstkulturen. Dabei kam es durch die letztwöchigen Wetterextreme bereits zu Totalausfällen an landwirtschaftlichen Kulturen. Vielfach wurde aber bereits wieder neu angebaut. Leider vergebens, da das eingebrachte Saatgut durch die gestrigen Niederschläge weggeschwemmt wurde. Auf der anderen Seite sind oftmals noch zerstörte Kulturen. Hier gilt: Was einmal tot ist, kann nicht mehr zerstört werden. Bittere Tage für die Landwirtschaft“, so Ing. Wolfgang Winkler, Landesleiter der Österreichischen Hagelversicherung in Oberösterreich, zu den erneuten Unwetterschäden in Millionenhöhe. Dramatisch: Die klassischen Hagelmonate Juli und August stehen noch vor der Tür!

Oberösterreich:

Betroffene Bezirke: Wels-Land, Linz-Land

Betroffene Kulturen: Getreide, Mais, Obst, Gemüse

Schadensfläche: 5.500 Hektar

Gesamtschaden in der Landwirtschaft in Oberösterreich durch das gestrige Ereignis: 3 Millionen Euro

Gesamtschaden in der Landwirtschaft in Oberösterreich inklusive der letztwöchigen Hagelereignisse: 35 Millionen Euro

Gesamtschaden in der Landwirtschaft aufgrund der letztwöchigen Hagelereignisse in allen Bundesländern: 65 Millionen Euro



Betroffene Landwirte melden ihre Schäden online unter www.hagel.at

