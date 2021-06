Größte Aufdach-PV-Anlage der oekostrom AG geht ans Netz

Wien (OTS) - Heute, rechtzeitig zum Start in den Sommer, wird die größte Aufdach-PV-Anlage der oekostrom AG im Burgenland in Betrieb genommen. Auf den Hallendächern von Manz-Stroh in Parndorf werden – in direkter Nachbarschaft zu den Windparks der oekostrom AG – 2.848 PV-Paneele jährlich etwa 1 Mio. kWh CO2-freien Strom produzieren.

Mit der Aufdach-PV-Anlage (950 kWp) auf den Produktions- und Lagerhallen steigt die Leistung des PV-Portfolios von Österreichs größtem unabhängigen Energiedienstleister auf 3,5 MWp an. Die insgesamt damit nun vier Anlagen der oekostrom AG befinden sich nicht nur in Österreich, sondern auch in der benachbarten Slowakei.

„Dass wir so kurz, nachdem wir die Finanzierung für unser Windkraft Repowering-Projekt hier in Parndorf unter Dach und Fach gebracht haben, auch gleich unsere größte PV-Anlage eröffnen können, freut mich nicht nur persönlich. Es zeigt auch, dass wir die Energiewende nur durch eine kombinierte Nutzung aller regenerativen Energiequellen schaffen werden. Gerade die Sonnenenergie spielt eine entscheidende Rolle, um eine saubere Stromversorgung für alle in Österreich lebenden Menschen sicherzustellen. Als Pionierin der Energiewende nehmen wir unsere Rolle im Kampf gegen die Klimakrise sehr ernst“, so Ulrich Streibl, Vorstandssprecher und in der oekostrom AG für die Produktion zuständig.

Heute werden etwa 70 Prozent des österreichischen Stroms aus erneuerbaren Energien gewonnen. Da die Wasserkraft hierzulande jedoch bereits an natürliche Ausbaugrenzen stößt, führt der Weg zu 100 Prozent erneuerbarem Strom zukünftig vor allem über Windkraft und Photovoltaik. Begünstigt durch das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG), das noch im Juli verabschiedet werden soll, sollen in Zukunft jedes Jahr etwa doppelt so viele neue Windräder gebaut werden wie bisher, die jährliche Neuerrichtung von Photovoltaikanlagen soll sich sogar versechsfachen. „Nur so können wir es schaffen, unseren wachsenden Strombedarf klimaneutral zu decken“, ist Ulrich Streibl überzeugt.



