Neue Bezirkshauptfrau in Waidhofen an der Thaya

Daniela Obleser von NÖ Landesregierung bestellt

St. Pölten (OTS/NLK) - Auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wurde in der gestrigen Sitzung der NÖ Landesregierung Mag. Daniela Obleser mit Wirksamkeit vom 1. Juli 2021 zur neuen Bezirkshauptfrau in Waidhofen an der Thaya bestellt. Sie folgt in dieser Funktion auf Mag. Günter Stöger, der dieses Amt seit 2015 ausübte.

Daniela Obleser wurde 1974 geboren und schloss im Jahr 2000 ihr Studium an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien ab. Im Landesdienst war sie zunächst als Juristin an den Bezirkshauptmannschaften Melk und Gmünd tätig, im Dezember 2005 übernahm sie die Funktion der Bezirkshauptmann-Stellvertreterin in Krems. Seit Februar 2013 war sie Bezirkshauptmann-Stellvertreterin in Horn.

Ihr Vorgänger an der Spitze der Bezirkshauptmannschaft Waidhofen an der Thaya, Günter Stöger, wurde mit Wirksamkeit vom 1. Juli 2021 zum neuen Bezirkshauptmann in Krems bestellt.

