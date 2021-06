Übersee-Marketing-Event "Meet Your Shaanxi Dream, Traveling in Shaanxi" endet mit Erfolg

Xi'an, China (ots/PRNewswire) - Das "Going Global"-Marketing-Event der Tourismusmarken "Meet Your Shaanxi Dream, Traveling in Shaanxi" endete am 20. Juni mit Erfolg. Die Veranstaltung bestand aus einem sechstägigen Aufenthalt von Online-Prominenten in Shaanxi und Marketing-Aktivitäten, die einen Monat lang über soziale Medien in Übersee durchgeführt wurden, und verband die Besichtigung von Sehenswürdigkeiten in Shaanxi mit dem Erleben der Kultur und der Volksbräuche von Shaanxi. Es ermöglichte Fans aus aller Welt, die lebendige, kraftvolle Kultur und den Tourismus von Shaanxi zu erleben und gleichzeitig die Naturlandschaft, die Köstlichkeiten und die Geschichte von Shaanxi kennenzulernen.

Sechs Online-Influencer aus der Türkei, Nigeria und Südkorea wurden eingeladen, die kulturellen und natürlichen touristischen Ressourcen von Shaanxi wie den Glockenturm, das Mausoleum des Kaisers Qinshihuang und den Hukou-Wasserfall in fünf Routen zu würdigen, darunter die Morgenglocke von Shaanxi, die Reise zurück zum Großen Qin sowie der Besuch des Chang'an der Tang-Dynastie.

Darüber hinaus zog sich die Pinsel-Kalligrafie durch das gesamte Erlebnis der Online-Prominenz, so dass Fans von außerhalb Chinas die charmante traditionelle chinesische Kultur direkt sehen können. Indem sie mit Pinseln schrieben, interpretierten die Online-Prominenten die tiefgründige Geschichte und Kultur, die in den Kulturtourismus-Marken von Shaanxi verkörpert sind.

Während der Veranstaltung präsentierte Shaanxi synchron die aufregenden "Meet Your Shaanxi Dream, Traveling in Shaanxi" Offline-Aktivitäten mittels Fotos, Videos und lustiger Interaktion auf Übersee-Social-Media-Plattformen wie Facebook und Twitter. Diese Veranstaltung erhielt insgesamt über 5,3 Millionen Aufrufe auf sozialen Mediaplattformen in Übersee, wobei relevante Videos über 780.000 Mal angesehen wurden, was ein rundum beeindruckendes Erlebnis für Fans auf der ganzen Welt darstellte.

Mit dem Ziel, das Tempo der Globalisierung von Shaanxi in der "Post-Pandemie-Ära" zu beschleunigen, den internationalen Einfluss der Kulturtourismus-Marken von Shaanxi kontinuierlich zu fördern und eine solide Grundlage für die Erholung des Inbound-Tourismus von Shaanxi zu schaffen, hat diese Marketing-Veranstaltung den Einfluss und die Popularität der Kulturtourismus-Marken von Shaanxi auf den sozialen Medienplattformen in Übersee erhöht und den "Freundeskreis" von Shaanxi weltweit erweitert. Es ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie der chinesische Tourismus global wird.

