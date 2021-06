AUSDOM AW651 HDR 2K Streaming Webcam gewinnt Red Dot Award und iF Product Design Award

New York (ots/PRNewswire) - AUSDOM, der international renommierte Hersteller von Audio- und Videoprodukten, hat für seine AW651 HDR 2K Streaming Webcam zwei der drei weltweit anerkanntesten Designpreise erhalten. Die Business-Webcam AW651 wurde mit dem renommierten iF Product Design Award 2021 und dem Red Dot Award ausgezeichnet: Product Design 2021, was eine Bestätigung für das hervorragende Design, die herausragende Leistung und die Produktfunktionalität der Webcam ist.

AW651 wurde für Online-Meetings, Live-Streaming, Porträtsammlung und andere Kommunikationsbedürfnisse entwickelt und entwickelt sich schnell zu einem unverzichtbaren Produkt für Anwender, sowohl während als auch nach der COVID-19-Pandemie. Ausgestattet mit einem 5-Megapixel-Weitwinkelobjektiv sorgt diese HDR-fähige Webcam für ein volles Spektrum an Videoqualität in leuchtenden Farben und bietet dem Benutzer die Möglichkeit, das Sichtfeld zwischen 90 Grad und 60 Grad einzustellen. AW651 macht das Leben und die Arbeit effizienter - und das alles, während es die Menschen von Standortbeschränkungen befreit und ihnen die Freiheit gibt, überall und jederzeit tiefe interaktive Verbindungen aufzubauen.

"AUSDOMs Mission ist es, Menschen zu helfen, in dieser herausfordernden Zeit neue Möglichkeiten zu finden und neue Werte zu schaffen. Unsere Ingenieure haben AW651 auf der Grundlage der realen Bedürfnisse von Anwendern auf der ganzen Welt entwickelt, um ihnen bei der Anpassung an die 'neue Normalität' des dezentralen Arbeitens und Lebens zu helfen. Wir glauben, dass diese Webcam denjenigen helfen wird, die sich anpassen und qualitativ hochwertige Verbindungen mit neuen Leuten und alten Freunden aufbauen wollen - was wiederum ihr virtuelles Leben so gut wie das reale Leben macht", sagte David Wu, CEO von AUSDOM.

AW651 ist mit einer Dual-Resolution-Technologie ausgestattet, die es dem Anwender ermöglicht, je nach Bedarf zwischen HD 1080P mit bis zu 60FPS und HDR 2K mit bis zu 30FPS zu wechseln. Die Kamera ist außerdem mit einem integrierten omnidirektionalen Zwei-Meter-Mikrofon ausgestattet, das Stimmen aus allen Richtungen aufnimmt und externe Hintergrundgeräusche für kristallklaren Ton herausfiltert.

Ob zu Hause, im Büro oder unterwegs, AW651 unterstützt mit seinem flexiblen Design eine Vielzahl von Einstellungen. Die Webcam kann an einen Desktop-Monitor oder Laptop-Bildschirm geklemmt, auf eine beliebige flache Oberfläche gestellt oder sogar mit Stativen verwendet werden. Mit Plug-and-Play-Funktionalität funktioniert AW651 sofort über eine USB-Verbindung und ist kompatibel mit PC, Mac, Chrome OSTM und Android v5.0 oder höher. Die Webcam verfügt außerdem über eine physische Anti-Peep-Funktion, um die Privatsphäre des Benutzers zu schützen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ausdom.com, oder kontaktieren Sie support @ ausdom.com.

