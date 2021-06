spusu NÖ-Firmenchallenge: Rekordzahlen bei vierter Auflage

LR Danninger/Ecker/Miernicki/Pichler: „Großartige Leistung der teilnehmenden Firmen und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ganz Niederösterreich“

St. Pölten (OTS/NLK) - Von 1. März bis 31. Mai suchte SPORTLAND Niederösterreich gemeinsam mit spusu und in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Niederösterreich und ecoplus, der Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich, bereits zum vierten Mal die aktivsten Firmen Niederösterreichs. Beim Sammeln von aktiven Minuten mittels Gehen, Laufen, Radfahren oder Inlineskaten in der freien Natur kam heuer zum ersten Mal die spusu Sport-App zum Einsatz. „Mit insgesamt 17 Millionen aktiven Minuten haben 577 Unternehmen heuer einen neuen Rekord aufgestellt. Das ist wirklich beeindruckend! Ich möchte allen 7.110 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ganz herzlich zu dieser tollen sportlichen Leistung gratulieren. Ich freue mich sehr, dass unser digitaler Wettbewerb so gut angenommen wird und Berufstätige in Niederösterreich Sport zunehmend als Ausgleich in ihrem Arbeitsalltag verankern. Nachdem bei vielen während der Pandemie sportliche Aktivitäten nur eingeschränkt möglich waren, startet Niederösterreich nun sportlich wieder voll durch“, zeigt sich Sportlandesrat Jochen Danninger vom Output der spusu NÖ-Firmenchallenge begeistert.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker ist vom positiven Einfluss regelmäßiger Bewegung überzeugt: „Sport fördert nicht nur das Wohlbefinden und steigert die Fitness, sondern sorgt gleichzeitig für gute Leistungen im Beruf und ein hervorragendes Betriebsklima. Die Firmenchallenge führt außerdem dazu, dass das Gemeinschaftsgefühl gestärkt wird. Noch nie wurden bei der Firmenchallenge mehr Minuten als heuer gesammelt. Das zeigt eindrucksvoll, dass immer mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NÖ Betriebe zum Ausgleich sportlich aktiv sind. Egal ob das ein Spaziergang in der Natur, eine Radrunde oder der Besuch im Fitnessstudio ist. Darauf können die NÖ Unternehmen wirklich stolz sein.“

Auch ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki betont die Wichtigkeit von Sport für den Berufsalltag: „Mit aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern können Unternehmen Herausforderungen noch besser in Angriff nehmen. Die spusu NÖ-Firmenchallenge bietet dabei den richtigen Anstoß für mehr Bewegung im Arbeitsalltag, daher sind wir sehr gerne Partner dieser Aktion. Die Rekord-Minutenanzahl zeigt nun eindrucksvoll, wie sportlich unsere Betriebe sind. Gratulation an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer.“

Selbst ein begeisterter Läufer, nutzt auch spusu-Geschäftsführer Franz Pichler die spusu Sport-App, wann immer es geht. „Ich freue mich, dass die spusu NÖ-Firmenchallenge so gut angenommen wurde. Sport hält fit, stärkt die Abwehrkräfte und verbessert das Wohlbefinden. Wer regelmäßig sportelt, startet jeden Morgen gesund und energiegeladen in den Tag. So tut man sich und der Firma etwas Gutes, also eine Win-Win-Situation! Und wenn unsere Sport-App dazu beiträgt, dass die Menschen fitter und damit gesünder sind, ist mein Wunsch in Erfüllung gegangen. So wird das Leben schöner!“

Abgerechnet wurde das große niederösterreichische Bewegungskonto am 31. Mai 2021. Die Firmen mit den meisten Bewegungsminuten und somit aktivsten Unternehmen der spusu NÖ-Firmenchallenge wurden nun feierlich geehrt. Bei der Siegerehrung im Museum Niederösterreich, das derzeit mit der Ausstellung „I wer‘ narrisch! Das Jahrhundert des Sports“ begeistert, standen sowohl die siegreichen Firmen, als auch die besten Individualsportler im Mittelpunkt.

Weitere Informationen: SPORTLAND Niederösterreich, Christian Resch, Tel.: +43 2742 9000 19876, E-Mail: christian.resch @ noe.co.at, Büro Landesrat Jochen Danninger, Andreas Csar, Tel.: 02742/9005-12253, E-Mail: andreas.csar @ noel.gv.at,

Wirtschaftskammer Niederösterreich, Nina Gamsjäger, Tel.: 02742 851-14110, E-Mail: nina.gamsjaeger @ wknoe.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse