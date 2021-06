SPÖ-Vorderwinkler: „Nächstes Schuljahr dem obersten Ziel ‚kein Kind zurückzulassen‘ widmen“

Expert*innen bestätigen neuerlich enorme bildungspolitische Herausforderung

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bildungssprecherin sieht sich angesichts der Beiträge sämtlicher anwesenden Expert*innen bei dem von „Diskurs – das Wissenschaftsnetz“ veranstalteten Online-Pressegespräch bestätigt: „Die Pandemie und insbesondere jene Phasen, in denen Schülerinnen und Schüler im Distance-Learning verharren mussten, haben die Bildungsschere massiv weiter auseinanderklaffen lassen.“ ****



Es sei daher höchst an der Zeit, neben der von Bundesminister Faßmann ohnehin unzureichend beantworteten Frage, wie Schulen im nächsten Schuljahr offengehalten werden können, endlich auch die Frage zu beantworten, wie das Schuljahr dazu genutzt werden kann, die gewachsenen Unterschiede möglichst wieder zu schließen. „Man kann nicht an die Schulen zurückkehren und so tun, als hätte es Corona nie gegeben“, kritisiert Vorderwinkler und bemängelt, dass es bis heute noch keinen einzigen Vorschlag vom Bildungsminister dazu gibt, um den bildungspolitischen mittel- und längerfristigen Auswirkungen bei Kindern zu begegnen. „Dabei ist sonnenklar, dass es ein Aufholpaket brauchen wird, das kein einziges Kind zurücklässt“, zeigt sich die Bildungssprecherin der SPÖ abschließend überzeugt. (Schluss) lk/up



