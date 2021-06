Volkshilfe ruft ganz Österreich auf, Kinderarmut abzuschaffen

Finale der Tour gegen Kinderarmut in Wien am Karlsplatz

Wien (OTS) - Seit mehr als einer Woche tourt Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich, schon durch Österreich, um sich für die Abschaffung von Kinderarmut stark zu machen. Nie war das wichtiger als jetzt. Am Freitag findet das Tour-Finale am Wiener Karlsplatz statt.

350.000 Kinder und Jugendliche leiden in Österreich unter Armut. Und Corona hat die Armut weiter deutlich verschärft. Rund 50.000 Kinder sind im Vergleich zum Vorjahr noch dazugekommen. 22 Prozent der Kinder und Jugendlichen sind betroffen, also mehr als jedes fünfte Kind.

„Wie dramatisch diese Zahl ist, kann man sich besser vorstellen, wenn man etwa an eine Schulklasse denkt. Bei 20 Schüler*innen wären dann 4 Kinder von Armut betroffen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir alle so ein Kind kennen, ist hoch. Dennoch ist Kinderarmut bei uns unsichtbar. Die Folgen sind dafür aber umso einschneidender: chronische Erkrankungen, schlechtere Bildungschancen, weniger Freunde. Deshalb fordern wir eine Kindergrundsicherung.“, fasst Ewald Sacher, Präsident der Volkshilfe Österreich, die aktuelle Situation zusammen.

„Wir haben die Idee einer Kindergrundsicherung in einem europaweit einzigartigen Modellprojekt getestet. Aus den ersten Forschungsergebnissen ist deutlich ablesbar, dass unsere Kindergrundsicherung wirkt. Wir wissen auch, dass sich das Modell spätestens nach zehn Jahren für den Staat rechnet – gesündere Kinder und längere Bildungswege, bedeuten auch weniger Krankenstände und weniger Arbeitslose in der Zukunft.“, ist Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich überzeugt.

Finale der Tour gegen Kinderarmut am Wiener Karlsplatz



Gestartet wurde die Österreich-Tour in Vorarlberg. Enden wird sie am Freitag, den 2. Juli, in Wien am Karlsplatz (Start 18.45 Uhr). Die Kundgebung der Volkshilfe wird durch viele engagierte Redner*innen aus Politik, Zivilgesellschaft und Interessensvertretungen unterstützt werden.

Michael Häupl, der beim Tour-Finale mit dabei sein wird, ruft die Wiener*innen auf, es ihm am Freitag gleich zu tun, weil „Jedes Kind das Recht hat, in Würde und Sicherheit heranzuwachsen. Kinderarmut ist der erste Stolperstein am Weg in eine gute Zukunft. Sie hindert daran ein gesundes Selbstbewusstsein zu entwickeln.“

„Die Abschaffung der Kinderarmut liegt in unseren Händen. Kinder verdienen dieselben Start-Chancen ins Leben – egal woher sie kommen. Das kann nur eine österreichweite Kindergrundsicherung leisten.“, bekräftigt Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien, den Aufruf zur Unterzeichnung der Petition gegen Kinderarmut.

Die Petition zur Einführung einer Kindergrundsicherung in Österreich kann hier online unterzeichnet werden: www.kinderarmut-abschaffen.at/petition

