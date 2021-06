Reminder: Einladung zur Eröffnung der Lebensmittelzentrale der Wiener Tafel

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 2. Juli um 9.30 Uhr findet die feierliche Eröffnung der neuen Lebensmittelzentrale der Wiener Tafel statt. Wir freuen uns ganz besonders, dass Bürgermeister Dr. Michael Ludwig die feierliche Eröffnungszeremonie vornimmt.

Seit 22 Jahren ist die Wiener Tafel fester Bestandteil der gemeinnützigen Landkarte Wiens. Mit der Eröffnung der Lebensmittelzentrale ist nun auch unser Kernstück zur Rettung von Lebensmitteln fertig. Die neuen Lagerflächen bieten ab sofort der Wiener Tafel und dem Verband der österreichischen Tafeln deutlich mehr Kühl- und Sortiermöglichkeiten, um der steigenden Zahl an zu rettenden Lebensmitteln und armutsbetroffener Menschen auch zukünftig gerecht zu werden.

Wann: 2. Juli 2021, 9.30 – 10.30 Uhr (Registrierung ab 9.00 offen)

Wo: Wiener Tafel, Großes TafelHaus am Großmarkt Wien,

Laxenburger Straße 365/A6, 1230 Wien

Wer:

Moderation:

Barbara Stöckl

Rednerinnen und Redner:

Dr. Michael Ludwig, Bürgermeister und Landeshauptmann von Wien



DI Josef Pröll, Generaldirektor der Leipnik-Lundenburger Invest Beteiligungs AG und Vorsitzender Tafelkuratorium

Mag.a Sandra Dudek, Geschäftsführerin des Verbandes der

österreichischen Tafeln

Dr. in Alexandra Gruber, Geschäftsführerin der Wiener Tafel



Musikalischer Rahmen:

Wiener Kabinett Orchester

Wir bitten Sie schon jetzt um Ihr Verständnis, dass wir aufgrund der aktuellen Situation auch weiterhin auf Händeschütteln etc. verzichten werden und würden Sie bitten, den Sicherheitsabstand einzuhalten. Bitte kommen Sie mit gültigem 3G (getestet – genesen - geimpft)-Nachweis. Selbstverständlich haben wir für alle weiteren nötigen Sicherheitsvorkehrungen vor Ort gesorgt.

Über die Wiener Tafel

Die Wiener Tafel ist ein unabhängiger Sozial- und Umweltverein und rettet bis zu vier Tonnen Lebensmittel pro Tag vor dem Müll. Mit den wertvollen Warenspenden von Handel, Industrie und Landwirtschaft konnten im Jahr 2020 567.000 Kilogramm Lebensmittel vor dem Müll gerettet und 16.000 Armutsbetroffene in rund 90 Sozialeinrichtungen in Wien versorgt werden. Ein multiprofessionelles Team von 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird von 285 Ehrenamtlichen unterstützt. Die Wiener Tafel lebt die Prinzipien der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung ebenso wie jene der Wirtschaftlichkeit und der sozialen Verantwortung.

www.wienertafel.at

Über den Verband der österreichischen Tafeln

Der Verband der österreichischen Tafeln - kurz: Die Tafeln - ist die Interessenvertretung von zehn österreichweit tätigen Mitgliedstafeln, die in Kooperation mit Industrie, Handel und Landwirtschaft Lebensmittel retten, um sie an Armutsbetroffene weiterzugeben. Zu seinen Kernaufgaben gehört weiters die Bewusstseinsbildung in den Bereichen Armut, Hunger und Lebensmittelverschwendung. Im Jahr 2020 haben die 10 Mitgliedstafeln im Verband gemeinsam mit mehr als 4.200 großteils ehrenamtliche Helfenden rund 76.000 Armutsbetroffene mit knapp 5.000 Tonnen Lebensmitteln versorgt. Das bedeutet in etwa 10 Millionen Mahlzeiten.

Mitglieder im Verband sind: Braunauer Tafel, Die Oberösterreichische Tafel, Flachgauer Tafel, Le+O, ein Projekt der Caritas, Pannonische Tafel, Tafel Süd, Tafeln des Tiroler Roten Kreuzes, Team Österreich Tafel – Rotes Kreuz Generalsekretariat, Team Österreich Tafel – Rotes Kreuz Landesverband Niederösterreich, Wiener Tafel

www.dietafeln.at

Über den Großmarkt Wien

Der Großmarkt Wien in Inzersdorf (Laxenburger Straße 365-367, 1230 Wien) ist Österreichs bedeutendster Großhandelsstandort für Lebensmittel und Blumen.

Seit Jänner 2019 verwaltet die GMW Großmarkt Wien Betrieb GmbH, eine Tochtergesellschaft der WSE / Wien Holding, das Marktareal. Die Aufgabe des Unternehmens ist die Verwaltung und Vermietung der vorhandenen Flächen und Gebäude sowie die Umsetzung einer verbesserten Infrastruktur. Mit dem Ziel, den Großmarkt Wien in seiner Funktion als Warendrehscheibe in der Großregion Wien zu stärken und auszubauen.

www.grossmarkt-wien.at

Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth K. Fürst

PR & Marketing

+43 660 497 11 88

elisabeth.fuerst @ wienertafel.at