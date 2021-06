Barbara Winkler übernimmt ÖHV-Landesvorsitz in Tirol

Manfred Furtner bleibt Finanzreferent.

Wien (OTS) - „Mit Barbara Winkler verstärkt eine imponierende Unternehmerin das ÖHV-Präsidium“, freut sich die Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung, Michaela Reitterer, über die neue Frau an der Spitze der Tiroler ÖHV. Winkler, Gastgeberin in der „Kaiserlodge“ und im „Kaiser in Tirol“ in Scheffau, folgt auf Manfred Furtner, der das Präsidium weiter als Finanzreferent unterstützt.

Fokus auf Top-Thema Mitarbeiter

Ihren vollen Fokus will Winkler auf das Top-Thema Mitarbeiter richten: „Unsere Teams sind das wichtigste. Um international vorne mit dabei zu sein, müssen wir die besten Köpfe holen und halten“, setzt die Tiroler Vorzeigeunternehmerin ein klares Statement. Die Bemühungen der Arbeitgeber, die Teams auch in der Krise zusammenzuhalten, ihre Investitionen in die Aus- und Weiterbildung, in Unterkünfte, Freizeitangebote und Verpflegung, nicht zuletzt Wertschätzung, aber auch bei der Lohn- und Gehaltsentwicklung bräuchten politische Unterstützung.

Appell an Politik: Bei jeder Entscheidung Auswirkungen auf den Tourismus bedenken!

Ihre Wünsche an die Politik: „Die lange versprochene Entlastung des Faktors Arbeit. Und generell ein stärkerer Fokus auf den Tourismus. Corona hat gezeigt, wie wichtig die Branche ist. Tourismus ist eine Querschnittsmaterie. Die Regierung muss bei jeder Entscheidung mitdenken: ‚Wie wirkt sich das auf den Tourismus aus?‘ Wir brauchen Lösungen, und zwar rasch!“

