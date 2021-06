Planon startet Online-Marketplace für spezialisierte Add-ons im PropTech-Bereich für den Immobilien- und Facility Management-Markt

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Planons offene Plattformanwendung ermöglicht es seinen Anwendern, sich mit den neuesten technischen PropTech-Lösungen zu vernetzen

Planon, der führende, globale Anbieter von innovativer Software für das Immobilien- und Facility Management, hat heute den Start seines Online-Marketplace bekannt gegeben, auf dem neue Add-ons und Integrationen angeboten werden, die von Planon und seinem Netzwerk an innovativen Technologiepartnern entwickelt wurden. Diese Online-Übersicht ist eine hervorragende Ressource für Unternehmen, die nach den neuesten Digitalisierungsoptionen in dieser sich schnell entwickelnden PropTech-Welt suchen.

"Ich bin sehr stolz auf den neuen Marketplace von Planon, da er deutlich zeigt, in welche Richtung wir uns mit unserer marktführenden Strategie bewegen", so Pierre Guelen, Gründer und CEO von Planon. "Die Bereitstellung einer offenen Plattform und eines partnerschaftlichen Ansatzes für erstklassige Lösungsanbieter, Integrationspartner und Vertriebspartner war ein wichtiger strategischer Schritt für Planon. Und jetzt haben wir mit unserem Online-Marketplace allen Anwendern sofortigen Zugang zum Planon-Ökosystem verschafft und bieten unseren Kunden und Partnern großartige neue Möglichkeiten."

Planons Ökosystem wird jeden Tag größer und wird regelmäßig um neue Lösungen erweitert. Der Marketplace ist eine ideale Möglichkeit, eine große Auswahl an spezialisierten Anwendungen zu präsentieren, um Planons Lösungen für Corporate Real Estate & Facility Managers und für FM-Dienstleister zu erweitern. Er zeigt die wichtigsten Merkmale und die dazugehörigen Planon-Lösungen der neuesten, hochkarätigen technischen Entwicklungen, die Unternehmen dabei helfen, den neuen Herausforderungen zu begegnen, denen sie sich täglich stellen müssen.

Über Planon

Planon ist der weltweit führende Anbieter von Real Estate- und Facility Management-Software, die die Digitalisierung von Gebäuden und Dienstleistungen ermöglicht, indem sie die vielfältige Landschaft von intelligenter Gebäudetechnik, Geschäftslösungen und Daten in einer zentralen Datenbank - einer Single Source of Truth - integriert und diese in einen Mehrwert für Gebäudeeigentümer, Gebäudenutzer und FM-Dienstleister verwandelt. Planon wird von Analysten seit vielen Jahren als führend bei Real Estate- und Facility Management-Software gesehen. Planon hat seine umfassenden Lösungen bei über 2.500 Kunden in mehr als 40 Ländern implementiert, unterstützt von Niederlassungen und Partnern auf der ganzen Welt.

Sind Sie daran interessiert, ein Partner von Planon zu werden, ergänzende Lösungen zu entwickeln und neue Kunden zu erreichen, indem Sie sich unserem Ökosystem von Partnern und Experten anschließen? Dann besuchen Sie das Planon-Partner-Portal.

