Juli-Programm beim Viertelfestival NÖ – Mostviertel 2021

„Bodenkontakt“ zwischen Zwentendorf und Amstetten

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit „Oh Österreich. Künstlerisches Research“ startet das Viertelfestival NÖ, das noch bis 31. Oktober unter dem Motto „Bodenkontakt“ im Mostviertel zu Gast ist, sein Juli-Programm mit in diesem Monat beginnenden Projekten: Schüler der NMS Zwentendorf und Künstler aus Tulln präsentieren dabei in Form performativer Ausstellungen mit Theater, Livemusik und Poesie die Ergebnisse ihrer Auseinandersetzung mit der Identität Österreichs und der Bedeutung des Heimat-Begriffs. Der Auftakt erfolgt am Donnerstag, 1. Juli, in Zwentendorf, ab Freitag, 13. August, geht es in Tulln weiter.

Ab Freitag, 2. Juli, reflektiert die Ausstellung „Natur ! PRO_dukt/“ im Schloss Traismauer und auf einer Insel bei der Traisenbrücke die gegenwärtige ökologische Krise und die ambivalente Beziehung des Menschen zur nichtmenschlichen Natur. Auf einem Rundgang durch Neustift, Hofstetten und Doppel können ab Samstag, 3. Juli, Fotoporträts von 130 Dorfbewohnern und Dorfbewohnerinnen, den „Gesichtern eines Dorfes“, betrachtet werden. Das Gehen, Schauen und Verweilen soll den Blick auf Dörfer und Menschen erweitern.

„Rezepte für ein gutes Miteinander. Vielfalt per Post“ nennt sich ein Projekt des Vereins Grenzenlos St. Andrä-Wördern, das ab Samstag, 3. Juli, persönliche Rezepte für ein gutes Zusammenleben mit Porträtfotos in Form zweisprachiger Postkarten kombiniert. Zusätzlich werden die 30 Motive auf großen Aluminium-Tafeln entlang des „Pfads des guten Miteinanders“ ausgestellt. Ebenfalls noch im Juli, am Freitag, 16., startet in Amstetten der Outdoor-Workshop „Am Boden atmen wir mit der Welt. Lehmkunst mit Performance“, bei dem junge Menschen ihre Erfahrungen des Am-Boden-Seins zu gemeinsam gebauten, lebensgroßen Lehmskulpturen verarbeiten.

Nähere Informationen und das detaillierte Programm beim Viertelfestival NÖ unter 02572/34234-0, e-mail viertelfestival @ kulturvernetzung.at und www.viertelfestival-noe.at.

