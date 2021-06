Bekanntgabe der Pläne für den Festumzug anlässlich des 70. Thronjubiläums von Königin Elizabeth II

London (ots/PRNewswire) - Beim Festzug des 70. Thronjubiläums von Königin Elizabeth II werden gigantische "Queen's Beasts" mit einer Höhe mehrstöckiger Häuser, Drachen, so hoch wie die Londoner Busse und mehr als 5000 Soldaten, Künstler, systemrelevantes Personal und Freiwillige der vier britischen Nationen und dem Commonwealth defilieren.

Der am Sonntag, den 5. Juni 2022 stattfindende Umzug wird wohl die bedeutendste Feierlichkeit seit Jahrzehnten sein und die Geschichte der längsten Regierungszeit einer britischen Monarchin ebenso wie den bedeutenden Wandel der britischen Gesellschaft in der heutigen, so ungewöhnlichen Zeit erzählen.

Sir Michael Morpurgo, Autor des Buches War Horse, schrieb ein Märchen mit dem Titel There once is a Queen, die der Meister des Festumzugs, Adrian Evans (LVO), dank talentierter Künstler und Kreateure aus allen Teilen der Nation und über die Grenzen des Landes hinaus zum Leben erwecken wird.

Der Festumzug ist dem Engagement der Nachhaltigkeit, der sozialen Auswirkung und der Inklusion gewidmet. Das Unternehmen wird Praktika und Gelegenheiten für ehrenamtliche Tätigkeit anbieten und im Rahmen der kreativen Projekte dazu ermutigen, die Auswirkung, die diese auf die lokale Gemeinschaft haben, zu messen.

Der gemeinsame Vorsitz umfasst den Veranstalter, The Platinum Jubilee Pageant, Sir Michael Lockett (KCVO) und Nicholas Coleridge (CBE). Geschäftsführerin der Veranstaltung ist Rosanna Machado. Die Finanzierung des Festumzugs erfolgt durch Unternehmen, Handelseinrichtungen, Inhaber königlicher Bezugsrechte und großzügige Spender, die Ihrer Majestät der Königin die Ehre erweisen wollen.

Nicholas Coleridge (CBE) Co-Vorsitzender, bemerkt: "In einer Kombination aus Zeremoniell, prächtigem Schauspiel, Rummel und Festival wollen wir ein energetisches, unvergessliches Schauspiel kreieren, das der Ehrung der britischen Königin angemessen ist."

Sir Michael Lockett (KCVO), der den Co-Vorsitz des Festumzugs des 70. Thronjubiläums innehat, beschreibt: "Der Festumzug wird uns auf eine Reise durch das digitale Jahrzehnt der neunziger Jahre und in die Gegenwart, zu neuen Abenteuern und weiterem Fortschritt führen."

Adrian Evans (LVO), der Meister des Festumzugs, fügt hinzu: "Wir beauftragen Künstler und die Bürger, mit denen sie zusammenarbeiten, damit, verschiedene Kapitel der Regentschaft von Königin Elizabeth II im Rahmen einer spektakulären Geschichte zu interpretieren."

Weitere Informationen finden Sie unter website.

Platinumjubilee @ shephardcommunications.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1553812/Platinum_Jubilee_Pageant_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Bildmaterial und andere abrufbare Inhalte finden Sie unter Media Hub

media.platinumpageant.com/. Password: PlatinumJubilee



Für weitere Informationen über den Festumzug des 70. Thronjubiläums

wenden Sie sich bitte an Shephard Communications

Platinumjubilee @ shephardcommunications.com.