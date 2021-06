Grüne Wien/Huemer: Pflegepersonal muss dringend aufgestockt werden

Aktuelle Studie zeigt: Personelle Unterversorgung lässt viele aus Beruf aussteigen

Wien (OTS) - „Die Pflege leidet seit Jahren unter chronischer personeller Unterversorgung. Die Folgen des Personalmangels sind vielfältige Arbeitsbelastungen und große Planungsunsicherheit“, so die Gesundheitssprecherin der Grünen Wien, Barbara Huemer.

Einer neuen Studie zufolge denken 45 Prozent der Gesundheits- und Krankenpflegepersonen im Akutbereich an einen Berufsausstieg (https://www.oegkv.at). „Diese Zahlen sind alarmierend. Durch die COVID-19 Pandemie wurde die Unterbesetzung im Pflegebereich besonders deutlich. Das Pflegepersonal ist am Limit. Immer mehr Pflegekräfte fallen durch Krankheit, Erschöpfung oder Burn-Out aus oder denken an einen Berufsausstieg. All diese Faktoren führen zu weiteren Belastungen des bestehenden Personal und erhöhen den Druck auf das System“, zeigt sich Huemer besorgt.

Die Grünen Wien fordern daher die Stadtregierung auf, die entsprechenden Schritte einzuleiten, damit zeitnah eine substantielle Personalaufstockung für die Pflege im Wiener Gesundheitsverbund sichergestellt ist.

„Solange sich die Arbeitsbedingungen nicht verbessern, bleibt es schwierig, junge Personen für diesen schönen und wichtigen Beruf zu begeistern und Menschen in Ausbildung nachhaltig im Beruf der Pflege zu halten. Ein Umdenken in der Personalplanung ist dringend notwendig“, so Huemer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at