Bezirksmuseum 16 im Juli/August am Donnerstag offen

Informationen per E-Mail einholen: bm1160@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Alljährlich sind die meisten Wiener Bezirksmuseen in den Monaten Juli und August geschlossen. Die Corona-Pandemie machte schon vorher zahlreiche Sperrtage erforderlich. Aus dem Grund wartet die im 16. Bezirk tätige Bezirkshistoriker-Mannschaft mit einer Neuerung auf: Das Bezirksmuseum Ottakring (16., Richard-Wagner-Platz 19 b) ist heuer erstmals im Juli und August jeweils am Donnerstag in der Zeit von 16.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Spenden verwendet das ehrenamtliche Museumsteam (Leiter: Jochen Müller) für künftige Projekte.

Zu besichtigen ist eine große Dauer-Ausstellung zur Geschichte des 16. Bezirkes sowie die Sonder-Ausstellungen „Aquarelle von Franz Wünsch“ und „Kino, Theater und Variete in Ottakring“. In der Bilder-Schau zeigt der in Ottakring seit 50 Jahren lebende Künstler Franz Wünsch reizvolle „Orte der Erinnerung an Mozart und Beethoven“. Von einstmaligen Unterhaltungsangeboten in den Gasthäusern bis zu Vorprogrammen in Lichtspieltheatern enthält die Doku „Kino, Theater und Variete...“ vielerlei interessante Angaben. Infos: Telefon 4000/16 127 (während der Öffnungszeit) bzw. E-Mail bm1160@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 16. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/ottakring/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse