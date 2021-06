Schwarz/Hungerländer: Mädchen und Frauen müssen in Wien endlich wieder sicher leben können

Mädchen-Mord in der Donaustadt macht fassungslos und zutiefst betroffen - Abschiebungen nach Afghanistan weiter konsequent umsetzen

Wien (OTS) - „Mädchen und Frauen müssen in unserer Stadt endlich wieder sicher leben können“, forderten heute Frauensprecherin Sabine Schwarz und Integrationssprecherin Caroline Hungerländer angesichts des Mordes an einem 13-jährigen Mädchen in der Donaustadt. „Dieser Mord macht fassungslos und zutiefst betroffen. Aber Betroffenheit hilft den Opfern am Ende nicht. Es braucht klare und konkrete Maßnahmen gegen Gewalt an Mädchen und Frauen. Frauen müssen in unserer Stadt rechtzeitig wissen, wie sie Hilfe und Schutz bekommen können“, so Sabine Schwarz. Während auf Bundesebene Gewaltprävention, Beratungsstellen, Opferschutz und Prozessbegleitung konsequent ausgebaut werden, braucht es vor allem in Wien einen klaren Schwerpunkt, so Schwarz.

„Bei Gewalt gegen Mädchen und Frauen handelt es sich um ein Problem, das alle sozialen Schichten der Gesellschaft betrifft. Wir dürfen aber nicht die Augen davor verschließen, dass sich Gewalt gegen Frauen im Hinblick auf die jüngste Migrationswelle signifikant verschärft hat“, so Integrationssprecherin und Abgeordnete der Donaustadt Caroline Hungerländer. Gerade in Wien gebe es immer wieder furchtbare Übergriffe von Asylwerbern oder Asylberechtigten auf junge Mädchen und Frauen. „Die SPÖ darf hier nicht länger die Augen verschließen. Integration ab Tag 1 in Wien ist definitiv gescheitert - und das nicht erst seit diesen furchtbaren Geschehnissen in der Donaustadt. Volle Unterstützung deshalb für Innenminister Karl Nehammer, Abschiebungen nach Afghanistan weiter konsequent umzusetzen“, so Hungerländer und Schwarz abschließend.​

