What is a forest? When is a forest?

Das MAK FUTURE LAB lädt zur Online-Podiumsdiskussion anlässlich der VIENNA BIENNALE FOR CHANGE 2021

Wien (OTS) - Unter dem Titel "What is a forest? When is a forest?" lädt das MAK FUTURE LAB am 6. Juli im Rahmen der "VIENNA BIENNALE FOR CHANGE 2021: PLANET LOVE. Klimafürsorge im Digitalen Zeitalter" zur Online-Podiumsdiskussion mit internationalen Forstwissenschaftler*innen, Ökolog*innen und Anthropolog*innen. Thema der Diskussion sind drei Projekte, die sich jeweils mit einem wissenschaftlichen, einem urbanen und einem verbrannten bewirtschafteten Wald befassen. Wälder haben eine Persönlichkeit. Sie stammen aus verschiedenen Regionen der Welt, sind Lebensraum für verschiedene Arten und es gibt sie in den unterschiedlichsten Formen und Größen. Durch die Linse der kreativen Praxis setzen sich die Expert*innen mit der Frage der Konzeptualisierung und Definition von Wäldern auseinander.



Wälder sind komplexe Ökosysteme, Nutzholzlieferanten, Heimat indigener Völker, Kohlenstoffspeicher: manches davon oder alles gleichzeitig. Wenn wir offener dafür sind, mit Bedacht komplexere Definitionen des Begriffes „Wald“ in Erwägung zu ziehen, kann eine institutionelle, gesetzliche und praktische Basis für eine Art von Waldmonitoring, bewirtschaftung und Wiederaufforstung gelegt werden, die der Dringlichkeit eines zum Schutz des Ökosystems Wald und dessen Wiederherstellung unbedingt erforderlichen globalen Handelns besser entspricht.



Diskussionsteilnehmer*innen

Andrea Botero, Designerin und Forscherin in Finnland

Jaz Hee-jeong Choi, Leiterin des Care-full Design Lab am RMIT in Melbourne, Australien

Anab Jain, Designerin, Filmemacherin, Co-Founderin von Superflux und Professorin für Design Investigations an der Universität für angewandte Kunst Wien

Katharina Lapin, Leiterin des Instituts für Waldbiodiversität und Naturschutz am Bundesforschungszentrum für Wald (BFW).

Shubhendu Sharma, Wirtschaftsingenieur, Inhaber des Unternehmens Afforestt



Moderation

Ruth Catlow, künstlerische Leiterin von DECAL Decentralised Arts Lab in London (eine Initiative von Furtherfield)



Video-Statements von

Nidia Gonzalez Pineros, Forscherin für Entwicklungsstudien an der Universität Helsinki

Anna Lintunen, Lehrbeauftragte für Baum-Ökophysiologie, Universität Helsinki, INAR



MAK FUTURE LAB

Das MAK FUTURE LAB ist ein vom MAK gegründetes Kreativlabor, das durch Workshops, Vorträge, Podiumsgespräche und andere Formate interdisziplinäre Beiträge zur humanen Gestaltung und Nutzung der Digitalen Moderne erarbeitet. Es positioniert Design, Architektur und bildende Kunst als treibende Kräfte von sozial, ökologisch, kulturell und wirtschaftlich nachhaltigen Marktwirtschaftsmodellen und vernetzt diese Kreativsparten – im Rahmen vielfältiger Kooperationen – mit Wissenschaft, Forschung, Wirtschaft und Politik. Das MAK FUTURE LAB hat den Anspruch, sowohl ganzheitliche Orientierungen und davon inspirierte Gemeinwohlstrategien als auch konkrete innovative Geschäftsideen für die Zukunft zu entwickeln.



Termin: Dienstag, 6. Juli 2021, 18:30 Uhr

Veranstaltung auf Englisch

Ort: online via Zoom

