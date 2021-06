ERINNERUNG: Präsentation von WIFO-Studien zu Pensionsvalorisierung sowie Konsumstruktur und Abgabenlast der Pensionshaushalte

Mittwoch, 30. Juni 2021, 10:00 Uhr mit Mayrhuber, Kostelka und Korosec - auch als Livestream

Wien (OTS) - Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien werden herzlich erinnert an die Präsentation von WIFO-Studien zu Pensionsvalorisierung sowie Konsumstruktur und Abgabenlast der Pensionshaushalte.

Im Rahmen der Pressekonferenz präsentiert Ökonomin Mag. Christine Mayrhuber die WIFO-Studien zu den Themen „Neue Formen der Pensionsvalorisierung für Österreich“ sowie „Konsumstruktur und Abgabenlast der Pensionshaushalte in Österreich“.



Die Seniorenratspräsidenten Dr. Peter Kostelka und LAbg Ingrid Korosec nehmen in Folge dazu Stellung.



An der Pressekonferenz ist im begrenztem Ausmaß eine persönliche Teilnahme für Vertreterinnen und Vertreter der Medien möglich. Die Einhaltung der 3G-Regel wird vor Ort kontrolliert. Es gilt FFP2-Maskenpflicht.

Die Pressekonferenz wird auch mittels Livestream im Internet übertragen unter https://youtu.be/mRF98CRtlww



Datum: 30.06.2021, 10:00 - 11:00 Uhr



Ort:

Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich





