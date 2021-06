EURO 2020: 1,176 Millionen beim mitternächtlichen Elfmeterschießen zwischen Frankreich und der Schweiz

Bis zu 935.000 auch bei Kroatien – Spanien; Viertelfinalspiele ab 2. Juli live in ORF 1

Wien (OTS) - Was war das gestern, am 28. Juni 2021, für ein Fußballtag bei der EURO 2020! 14 Tore, Aufholjagden und am Ende eine Sensation. Entsprechend groß war auch das Publikumsinteresse: Bis zu 1,176 Millionen waren um 23.40 Uhr in ORF 1 dabei, als die Schweiz beim Elferschießen Weltmeister Frankreich aus dem Turnier warf, im Schnitt sahen 1,123 Millionen die Verlängerung bei 56 Prozent Marktanteil (61 bzw. 48 Prozent in den jungen Zielgruppen).

In sich hatte es auch das vorabendliche Achtelfinale Kroatien – Spanien: Bis zu 935.000 waren in der Verlängerung via ORF 1 live dabei, im Schnitt waren es 897.000 bei 36 Prozent Marktanteil (45 bzw. 44 Prozent in den jungen Zielgruppen).

Das verspricht einiges für den Beginn der Viertelfinal-Phase, ORF 1 zeigt diese vier EM-Kracher am 2. und 3. Juli jeweils ab ca. 17.00 Uhr.

