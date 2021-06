Schur Flexibles baut mit Übernahme der Termoplast S.r.L. recyclierbare Verpackungsinnovationen weiter aus

Wien (OTS) - Mit Spezialisierung auf recyclierbare Folien ist die Termoplast S.r.L. einer der Vorreiter bei nachhaltiger Folienerzeugung in Europa. Die zu 100 % recyclierbaren MDO-PE Filme überzeugen mit ausgezeichneten Verarbeitungsmöglichkeiten in allen Druckverfahren und auch für Spezialanwendungen für Industrieunternehmen, sowie die Lebensmittel-, Medizin- und Pharmaindustrie. Zudem setzt die Termoplast mit ihrem eigenen Recycling-Unternehmen bereits auf „Zero Waste“ und Kreislaufwirtschaft in der eigenen Produktion und in der Aufbereitung von „Post Industrial Waste“. Die Schur Flexibles Gruppe beschleunigt mit Termoplast den weiteren Ausbau der Marktposition in Italien.

„Die Termoplast ist eine ideale Ergänzung für unsere Schur Flexibles Unternehmensgruppe. Sie ist im gesamten Produktionsprozess durchgängig auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Von der Innovationsentwicklung über das Produktsortiment bis hin zur Rückführung von Produktionsabfällen und der Aufbereitung von Post-Industrial-Waste ist sie ein echtes Best-Practice der Kreislaufwirtschaft. Wir freuen uns sehr, gemeinsam weiter am italienischen Markt, aber auch in unseren Bestandsmärkten zu wachsen. Unser gemeinsames Portfolio an recyclierbaren und ausgezeichnet weiterzuverarbeitenden Verpackungslösungen wie beispielsweise MDO-PE Filmen, ebnet den Weg für nachhaltige Verpackungsinnovationen einer echten Kreislaufwirtschaft“, erklärt CEO Michael Schernthaner.

Top-Kompetenz: Geringste Materialstärke mit höchster Barrierefunktion und idealer Weiterverarbeitung auch bei 100 % Recycling-Folien

Die Termoplast betreibt auf 26.500 Quadratmetern Produktionsfläche am Standort in Gambassi Terme / Florenz einen Maschinenpark mit modernsten und energieeffizienten Anlagen für die Folienherstellung. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst beispielsweise nachhaltige siegelfähige Folien, Barriere- und Hochbarrierefilme sowie abziehbare und wiederverschließbare Folien. Das Unternehmen setzt ganzheitlich auf Ressourceneffezienz: Die recyclierbaren MDO-PE Filme erfüllen auch bei außergewöhnlich geringer Materialstärke ausgezeichnete Barrierefunktionen und Weiterverarbeitungsmöglichkeiten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Industrieunternehmen und Kunden des Lebensmittel-, sowie Medizin- und Pharmasektors.

„Wir freuen uns sehr, durch diesen Zusammenschluss mit der Schur Flexibles Gruppe unsere bestehenden Kunden auf ihrem Weg in Europa begleiten zu können, aber auch unsere klare Ausrichtung auf Nachhaltigkeit weiter umsetzen zu können. In enger Zusammenarbeit unserer Forschungs- und Entwicklungsteams werden wir mit unserer Innovationsarbeit neue Märkte erschließen und damit auch die anspruchsvollen Arbeitsplätze für unserer Mitarbeitenden als Teil einer starken europäischen Gruppe langfristig sichern können“, so die bisherigen Eigentümer und Geschäftsführer Salvino und Sandro Barnini.

Bei dem in einem Managementteam der zweiten und dritten Generation geführten Familienbetrieb erwirtschafteten 100 Mitarbeitende einen Jahresumsatz von zuletzt rund EUR 50 Mio. (2020), mit einer durchschnittlichen jährlichen Produktionsmenge von ca. 28.000 Tonnen Filmmaterial. Der „Zero Waste“ Strategie entsprechend wird der komplette Abfall der eigenen Produktion im Kreislauf geführt. Darüber hinaus werden in einem eigenen Recycling-Unternehmen auch post-industrielle Kunststoffabfälle der Region für die Weiterverarbeitung aufbereitet.

Schur Flexibles erwirbt 100 % der Unternehmensanteile der Termoplast S.r.L., entsprechend der Integrationsstrategie der Gruppe werden die bisherigen Eigentümer und Geschäftsführer der zweiten und dritten Generation das Unternehmen auch in Zukunft führen und Kontinuität gewährleisten.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, das Closing der Transaktion erfolgte Ende Juni.

Über die Schur Flexibles Group

Die Schur Flexibles Group mit Hauptsitz in Wiener Neudorf, Österreich, hat sich auf innovative, hochwertige und maßgeschneiderte Hochbarriere-Verpackungslösungen für die Lebensmittel-, Aromaschutz-, Hygiene- und Pharmabranche spezialisiert. Mit ihrer integrierten Wertschöpfungskette von Extrusion über Druck und Kaschierung bis hin zur umfangreichen Beutelerzeugung erwirtschaftet die in 2012 gegründete Gruppe nach der Übernahme der Termoplast einen Gesamtumsatz von rund 590 Mio. Euro und gehört damit zu den führenden Unternehmen der Branche in Europa. Schur Flexibles beschäftigt ca. 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 23 hochspezialisierten Produktionsstätten in West- und Osteuropa, die einem Centre of Excellence-Konzept folgend hoch spezialisiert sind und auf ihrem Gebiet Technologieführerstatus genießen. Nachhaltigkeit steht dabei im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit des Unternehmens, so ist Schur Flexibles Teil der “50 Climate & Sustainability Leaders” sowie der vom Weltwirtschaftsforum ins Leben gerufenen CEO Action Group für den Europäischen Green Deal.

