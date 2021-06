Grüne Hietzing begrüßen Einführung der Parkraumbewirtschaftung

Kritik an der Vorgangsweise von Rot-Pink

Wien (OTS) - "Endlich hat die Bezirksvertretung Hietzing gestern die Einführung der Parkraumbewirtschaftung beschlossen, nachdem die dahingehenden Vorstöße der Grünen seit über 11 Jahren immer wieder abgelehnt wurden", freut sich Christopher Hetfleisch-Knoll, Klubvorsitzender der Grünen Hietzing.

Die Grünen kritisieren aber die Vorgangsweise zur Einführung des Parkpickerls: „Die Einführung der Parkraumbewirtschaftung ohne Berücksichtigung vorhandener Studien und parteiübergreifender Gespräche läuft den Zielen einer innovativen und nachhaltigen Verkehrspolitik zuwider. Es sollen künftig Gutachten und Konzepte aufgebaut werden, außerdem braucht es dringend einen Ausbau des öffentlichen Verkehrs in den Westbezirken“, so Hetfleisch-Knoll. "Dass die bereits 2020 erzielte Vier-Parteien-Einigung zu einer Reform der Parkraumbewirtschaftung von SPÖ und NEOS einfach vom Tisch gewischt wurde und ein veraltetes Modell fortgeführt wurde, trübt die Freude über den historischen Durchbruch", so Hetfleisch-Knoll abschließend.

