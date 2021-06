„Dok 1: Alkohol – Der globale Rausch“ am 30. Juni in ORF 1

Andreas Pichler geht Trinkgewohnheiten auf den Grund

Wien (OTS) - Alkohol kostet jährlich drei Millionen Menschen weltweit das Leben. Warum wird getrunken? Wer profitiert davon? Und welche Folgen hat der übermäßige Alkoholkonsum für jeden einzelnen, aber auch für die Gesellschaft? Diesen Fragen geht der preisgekrönte Südtiroler Filmemacher Andreas Pichler in „Dok 1: Alkohol – Der globale Rausch“ am Mittwoch, dem 30. Juni 2021, um 20.15 Uhr in ORF 1 nach. Auf seiner Reise rund um den Globus trifft er Suchtexpertinnen, Alkoholproduzenten, Ärzte und ehemalige Trinker, wie den österreichischen Journalisten und langjährigen ORF-Korrespondenten Lorenz Gallmetzer, der offen über seinen persönlichen Kampf gegen die Alkoholsucht spricht und dem nach einem stationären Aufenthalt in Europas größter Suchtklinik der Entzug gelang.

Gallmetzer war, wie er selbst sagt, ein Spiegeltrinker, suchte nicht den Rausch, sondern das ständige leichte Animiertsein durch Alkohol. Heute, nach einem stationären Aufenthalt in Europas größter Suchtklinik in Kalksburg, ist er trocken und spricht über seinen persönlichen Kampf gegen die Alkoholsucht.

Weltweit sind etwa 140 Millionen Menschen von Alkohol abhängig. Alkohol setzt Endorphine frei, wirkt einmal aufputschend, einmal beruhigend. „Es werden die Bereiche für Verantwortungsgefühl, Sorgen und Ängste ausgeschaltet, so entspannen wir, machen aber auch verrückte Sachen“, sagt der Neuropsychopharmakologe David Nutt. In Europa wird seit drei Jahrzehnten zwar weniger getrunken. Weltweit gesehen nimmt der Alkoholkonsum aber zu. Jedes Jahr setzt der weltweite Alkoholmarkt 1,2 Billionen Euro um – Tendenz steigend. Alkoholkonzerne geben für Werbung und Marketing Milliarden aus. „Eine aktuelle Studie hat gezeigt, dass britische Grundschulkinder eher in der Lage sind, Marken großer Alkoholkonzerne zu identifizieren als die Marken von Eis oder Schokoriegeln“, sagt Katherine Severi vom Institute of Alcohol Studies in London. Die Schäden an der Gesellschaft sind enorm.

Vorzeigeland in Sachen Alkoholprävention ist Island. Islands Städte investieren bis zu zehn Prozent ihres Haushaltsbudgets in Freizeitaktivitäten von Kindern und Jugendlichen, etwa in Sport-, Musik- oder Tanzkurse. Ohne erhobenen Zeigefinger dokumentiert Andreas Pichler, warum die legale Droge Alkohol so populär ist und weshalb Industriekonzerne und Staaten gar nicht daran interessiert sind, am Status quo etwas zu ändern.

Weitere preisgekrönte „Dok 1“-Ausgaben:

14. Juli: „Dok 1: 2040 – Wir retten die Welt“

21. Juli: „Dok 1: Sie nannten ihn Spencer“

28. Juli: „Dok 1: Alphabet – Angst oder Liebe“

4. August: „Dok 1: Schlager, Glück und heile Welt: Settele muss auf die Bühne“

4. August: „Dok 1: Megafeuer – und wie wir damit umgehen“

11. August: „Dok 1: Drei gleiche Fremde“

18. August: „Dok 1: Bauer unser“

25. August: „Dok 1: Rettet das Dorf“

