ORF III am Mittwoch: Dreiteiliger Traunsee-Schwerpunkt mit „Heimat Österreich: Der Himmel über dem Traunsee“

Außerdem: „Rund um den Traunstein im Salzkammergut“, „Land der Berge: Vom Traunstein verführt“, „Gery Seidl: Bitte. Danke“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Mittwoch, dem 30. Juni 2021, ab 20.15 Uhr einen dreiteiligen Themenabend rund um Natur und Menschen in der Traunseeregion – zur Einstimmung auf das Live-Open-Air „Klassikstars am Traunsee“ von den Salzkammergut Festwochen Gmunden. ORF III überträgt am Sonntag, dem 4. Juli, im Rahmen von „Wir spielen für Österreich“ das Konzert.

Am Mittwochmorgen liefert „ORF III AKTUELL“ (9.30 Uhr) einen umfangreichen Nachrichtenüberblick. „Kultur Heute“ setzt um 19.45 Uhr die „ORF III Festivalinitiative“ mit einem Besuch des Poolbar Festivals Feldkirch fort.

Im Hauptabend steht „Heimat Österreich: Der Himmel über dem Traunsee“ (20.15 Uhr) auf dem Programm. Der See im oberösterreichischen Salzkammergut ist alljährlich Schauplatz eines traditionellen Brauches: Am sogenannten Liebstattsonntag treffen sich in Gmunden die Trachten- und Goldhaubenvereine, um den vierten Fastensonntag zu begehen. Anschließend führt „Land der Berge: Rund um den Traunstein im Salzkammergut“ (21.05 Uhr). Die Doku widmet sich der malerischen Region. Der Traunsee, mit dem mächtigen Traunstein im Rücken, weiß seit jeher zu begeistern. Schon die Römer nannten ihn deshalb übersetzt den „glücklichen See“. Lange Zeit nach den Römern gehörte die Gegend zu den beliebten Sommerresidenzen der österreichischen Kaiserdynastie. Auch heute ist die Region noch reich an gelebten Traditionen, wie beispielsweise die Fronleichnamsprozession. Danach ist die „Land der Berge“-Doku „Vom Traunstein verführt“ zu sehen (21.55 Uhr).

Sommerkabarett gibt es zum Abschluss des Abends mit Gery Seidls Programm „Bitte. Danke“ (22.30 Uhr).

