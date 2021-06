Das XXL-Motorsport-Wochenende zum GP von Österreich im ORF: Sieben Formel-1-Fans beim „Teamchef-Talk mit Toto Wolff“

Teilnahme via @orfmotorhome auf Instagram

Wien (OTS) - Zum Formel-1-Grand-Prix von Österreich bietet der ORF nicht nur ein 20-Stunden-XXL-Live-Package vom 2. bis 4. Juli in ORF 1, sondern darüber hinaus eine ganz besondere Möglichkeit für Motorsport-Fans: Mercedes-Teamchef Toto Wolff bittet sieben Glückliche am Freitag, dem 2. Juli, via Online-Konferenz zum Teamchef-Talk. Dabei steht der Chef von Lewis Hamilton und Valtteri Bottas den Fans Rede und Antwort. Mit einer besonders fachkundigen Frage „bewerben“ kann man sich via @orfmotofhome auf Instagram. Knapp 20.000 Formel-1-Fans haben den Instagram-Account bereits abonniert.

Der ORF-TV-Fahrplan zum Großen Preis von Österreich

Das GP-Wochenende in ORF 1

Freitag, 2. Juli

11.00 Uhr: 1. Training

14.30 Uhr: 2. Training (Kommentatoren jeweils Ernst Hausleitner / Alexander Wurz)

Samstag, 3. Juli

10.15 Uhr: Formel 3, 1. Rennen (Kommentar Hannes Orasche / Ferdinand Habsburg)

11.30 Uhr: 3. Training (Kommentar Ernst Hausleitner / Alexander Wurz)

13.15 Uhr: Österreich-GP Ihrer Wahl: Motorsportfans können auf instagram unter @orfmotorhome ihren Lieblings-GP von Österreich wählen. Gezeigt wird eine Zusammenfassung der drei meistgewünschten GPs.

14.20 Uhr: F1 News

14.55 Uhr: F1 Qualifying (Kommentar Ernst Hausleitner / Alexander Wurz)

16.20 Uhr: W-Series (Kommentar Marc Wurzinger / Corinna Kamper)

Sonntag, 4. Juli

10.45 Uhr: Formel 3, 3. Rennen (Kommentar Hannes Orasche / Ferdinand Habsburg)

12.00 Uhr: Porsche Mobil Supercup (Kommentar: Hannes Orasche / Robert Lechner)

12.55 Uhr: Formel 3, 2. Rennen (Highlights, Kommentar: Hannes Orasche / Ferdinand Habsburg)

13.15 Uhr: F1 News

14.20 Uhr: Großer Preis von Österreich

17.00 Uhr: Formel 1 Motorhome

Der GP von Österreich im orf.at-Netzwerk mit „Spielberg-Packages“

sport.ORF.at und TVthek.ORF.at schnüren multimediale „Spielberg“-Packages für alle Motorsportfans: Live-Ticker bei Qualifyings und Rennen, Vorschauen, Hintergrundberichte, Analysen, detaillierte Tabellen und Statistiken – mit diesen Angeboten sind die Userinnen und User auf sport.ORF.at stets bestens informiert. Außerdem bieten die ORF-TVthek und sport.ORF.at die TV-Übertragungen des ORF-Fernsehens österreichweit im Live-Stream an und stellen Video-on-Demand-Angebote bereit. Auch das Magazin „Formel 1 Motorhome“ ist auf der ORF-TVthek verfügbar.

Storys, Live-Ticker, Tabellen etc. informieren auch im ORF TELETEXT aktuell über das Formel-1-Geschehen in Spielberg.

Die Formel 1 im Hitradio Ö3

Hitradio Ö3 berichtet live vom Großen Preis von Österreich am Sonntag, dem 4. Juli. Ö3-Sportreporter Gerhard Prohaska hält die Ö3-Hörer/innen über alle Highlights und Ergebnisse auf dem Laufenden. Außerdem hat die Ö3-Verkehrsredaktion die besten Anreisetipps, informiert kontinuierlich über aktuelle Staus und Wartezeiten und gibt Ausweichtipps. Der Verkehrseinstieg kann jederzeit über die Ö3-App nachgehört werden, den aktuellen Verkehrsüberblick gibt es auf der Ö3-Homepage: https://oe3.ORF.at/verkehr/. Und Ö3 hat die Formel-1-Superfans gesucht, die in Spielberg so einiges erleben werden – inklusive Backstage-Zugang, Paddock-Berechtigung, „Taxi Lap Tour“ und Schwenken der schwarz-weißen Zielflagge vor Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern.

