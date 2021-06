Neue Volkspartei Wien: Zutiefst betroffen über Mord an Mädchen

Arnoldner erschüttert über brutale Tötung einer 13-Jährigen in der Donaustadt

Wien (OTS) - „Wir alle sind zutiefst betroffen und entsetzt über diesen Mord. So kann es in Wien nicht weitergehen. Es kann nicht sein, dass Eltern ihre toten Kinder identifizieren müssen“, erklärt Stadträtin und Landesgeschäftsführerin der Neuen Volkspartei Wien, Bernadette Arnoldner.

Der Mord an einem erst 13-jährigen Mädchen, das am Samstag brutal ermordet an einem Baum im 22. Bezirk aufgefunden wurde, schockt das ganze Land. Laut der Polizei wurde die 13-Jährige nicht am Fundort der Leiche ermordet, sondern schon zuvor in einer Wohnung oder einem Haus. Als Tatverdächtige wurden zwei afghanische Staatsbürger festgenommen. Leider handelt es sich hier nicht um einen Einzelfall, sondern um einen weiteren unfassbaren Übergriff, in einer Reihe von Morden an Wiener Frauen in den vergangenen Monaten.

„Es muss endlich gehandelt werden. Besonders die Stadt Wien ist hier in der Pflicht. Der Schutz von Mädchen und jungen Frauen muss oberste Priorität haben, deswegen werde ich persönlich mit meinen Kolleginnen und Kollegen ein Gewaltschutzpaket für Mädchen ausarbeiten und im Wiener Gemeinderat einbringen. Ich bin überzeugt davon, dass die Täter jetzt die volle Härte unseres Rechtsstaats treffen muss. Als Mutter von zwei Kindern und als Bürgerin dieser Stadt möchte ich den Eltern und allen Hinterbliebenen mein tiefstes Mitgefühl und mein Beileid ausdrücken. Den Schmerz den sie jetzt empfinden, muss unermesslich sein“, so Arnoldner abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Mag. Johanna Sperker

Stv. Leitung Kommunikation & Presse

+43 664 859 5710

johanna.sperker @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien