Wärmebildkamera-Messung bei Fiakern ergibt: Schon gestern fast 38 Grad bei den Pferden am Stephansplatz

Tierschützer:innen demonstrieren heute beim Fiaker-Hitze-Standplatz No. 1

Wien (OTS) - Heute könnte es das erste Mal so weit sein: Die kritische Grenze von 35 Grad wird vielleicht das erste Mal heuer erreicht und Wiens Fiakerpferde bekommen ihr längst überfälliges Hitzefrei, nachdem es schon mehrere Male schon fast so weit war. Das Tierleid beginnt aber schon lang davor: Wie eine Wärmebildkameramessung am Montag um 16:30 am Stephansplatz ergeben hat, heizt sich die Luft direkt am Fiakerstandplatz auf fast 38 Grad auf, am Boden hat es unglaubliche 48,6 Grad. Zu diesem Zeitpunkt hatte es am offiziellen Messpunkt im Schatten erst 32 Grad, ein Hitzefrei für die Pferde war in weiter Ferne.

Daran ändert bei diesen Temperaturen auch das Abspritzen des Bodens nichts.



Laut einem aktuellen Artikel in der Fachzeitschrift „Pferderevue“ liegt die Wohlfühltemperatur von Pferden zwischen 5 und 10 Grad. Alles, was über 20 Grad hinausgeht, belastet bereits ihren Organismus.



Auch den so wichtigen Schatten gibt es auf den Standplätzen nicht, vor die Kutsche gespannt können die Pferde auch nicht den für sie angenehmsten Ort wählen und sich logischerweise auch nicht in den Schatten stellen. Der VGT fordert ein Heruntersetzen der Hitzefrei-Grenze auf 30 Grad. Damit wäre an den Hitzetagen auch wirklich hitzefrei.



VGT Fiaker-Campaigner Georg Prinz dazu: „ Wir erneuern unseren Appell an Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorsky und Verkehrsstadrätin Sima von der SPÖ: Beenden Sie diese Mess-Farce und geben Sie den Pferden endlich Hitzefrei! Der Sommer 2021 muss der letzte gewesen sein, in dem man Pferde schutzlos der prallen Sonne und dieser Backofen-Hitze aussetzt. Auch an die Fiakerunternehmer:innen appellieren wir: Wenn Sie ihre Pferde wirklich so lieben, wie Sie immer behaupten, verzichten Sie heute auf die Ausfahrt! Ansonsten ist für die Wiener Bevölkerung klar: Ihnen sind Profite wichtiger als das Wohl ihrer Pferde. “



Der VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN wird heute am Stephansplatz, direkt beim Fiaker-Standplatz, zwischen 16:15 und 18:00 Uhr, wenn die Temperaturen die Höchstwerte erreichen, eine Demonstration für ein Hitzefrei ab 30 Grad für Wiens Fiakerpferde abhalten. Wenn der Hitzefrei-Wert erreicht wird, wird der VGT die Einhaltung an allen Standplätzen kontrollieren.

Demo für Hitzefrei

Demonstration für ein Hitzefrei ab 30 Grad für Fiaker

Datum: 29.06.2021, 16:15 - 18:00 Uhr

Ort: Stephansplatz, bei Fiakerstandplatz

1010 Wien, Österreich

Hitzefrei ab 30 Grad Zur Petition

