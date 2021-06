Erinnerung ÖÄK-PK: Präsentation der aktuellen Ärztestatistik, morgen, 9:30 Uhr

Die Auswertung der Ärztestatistik bietet Einblicke über den Ist-Zustand und die bevorstehenden Herausforderungen in der ärztlichen Versorgung.

Wien (OTS) - In mittlerweile gewohnter Weise stellt die Österreichische Ärztekammer eine umfangreiche Jahresstatistik über die Zusammensetzung der österreichischen Ärzteschaft zur Verfügung. Diese Daten mit hohem Informationsgehalt helfen zu verstehen, vor welchen Herausforderungen die ärztliche Versorgung in Zukunft stehen wird. Die Daten zeigen auch, wo rasch angesetzt werden muss, um das österreichische Gesundheitssystem auch für kommende Generationen leistungsfähig zu erhalten.

Die Österreichische Ärztekammer präsentiert die Ärztestatistik 2020 anhand von detaillierten Auswertungen und lädt hierzu zu einer Pressekonferenz ein.

ÖÄK-PK Präsentation der aktuellen Ärztestatistik

Teilnehmer:



a.o. Univ.-Prof. Dr. Thomas Szekeres, Präsident der Österreichischen Ärztekammer



Hofrat Doz. (FH) Dr. Lukas Stärker, Kammeramtsdirektor der Österreichischen Ärztekammer





Bitte beachten Sie: Aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen ist für die Teilnahme an der Pressekonferenz eine Akkreditierung unbedingt notwendig. Wir bitten um Anmeldung unter s.bunda @ aerztekammer.at



Parkplätze sind in der Garage der Ärztekammer, 1010 Wien, Weihburggasse 10-12, reserviert (bitte unbedingt Aviso an die Pressestelle der Ärztekammer für Wien, Tel.: 515 01/1223 DW).

Datum: 30.06.2021, 09:30 - 11:00 Uhr

Ort: Österreichische Ärztekammer, 1. Stock, Veranstaltungszentrum, Saal 3

Weihburggasse 10-12, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Ärztekammer

Mag. Sascha Bunda

Öffentlichkeitsarbeit

+ 43 1 514 06-3341

s.bunda @ aerztekammer.at

www.aerztekammer.at