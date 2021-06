Österreichische Qualität als beste Zutat: OMV setzt auf heimische Wertschöpfung

Seit der Eröffnung des ersten VIVA Shops im Jahr 1994 legen wir Wert auf höchste Qualität. Dank unserer bewussten Entscheidung, mit VIVA unsere eigene Genusswelt aufzubauen, ist es möglich, das Angebot mit österreichischen aber auch eigens für VIVA kreierten Produkten ständig an die Bedürfnisse der Kundschaft weiter anzupassen. Wir werden die Qualitätsführerschaft am Tankstellenmarkt mit starken österreichischen Partnern aus der Lebensmittelproduktion weiter forcieren. Das trägt nicht nur zu unserem Anspruch höchster Qualität bei, sondern stärkt auch die heimische Zusammenarbeit und Wirtschaft Gernot Gollner, Leiter des OMV Tankstellengeschäfts in Österreich 1/2

Unser Ziel ist es auch in Zukunft auf heimische Kooperationen mit Traditionsunternehmen zu setzen und dabei nicht an Innovationskraft zu verlieren. Wir wollen unserer Kundschaft mit genussvollen Produkten aus unserem Land Genussmomente für unterwegs bereiten – egal ob Leberkäse-Liebhaber, Vegetarier oder Naschkatze. An unseren 186 OMV VIVA Shops in Österreich ist für jeden Geschmack etwas dabei Gernot Gollner, Leiter des OMV Tankstellengeschäfts in Österreich 2/2

Wien (OTS) -

Gastronomieprodukte bei OMV VIVA vorrangig aus Österreich

Zusammenarbeit mit renommierten heimischen Traditionsunternehmen

OMV erfüllt hohes Bedürfnis der Konsumenten nach österreichischen Qualitätsprodukten

Mit Ausbruch der Corona-Pandemie ist die Bedeutung von Produkten aus der Region weiter ins Bewusstsein der Verbraucherinnen und Verbraucher gerückt. Laut des Instituts für Handel, Absatz und Marketing der Universität Linz geben 44% der Konsumentinnen und Konsumenten an, dass ihnen regionale Produkte in Zukunft noch wichtiger werden.[1] Diesen Stellenwert haben die OMV Tankstellen seit langem erkannt und setzen für den Gastrobereich der VIVA Shops auf zahlreiche Kooperationen mit heimischen Traditionsunternehmen. Das Tankstellennetz der OMV bezieht somit seine Produkte für die VIVA Gastronomie vorrangig von österreichischen Betrieben.

„ Seit der Eröffnung des ersten VIVA Shops im Jahr 1994 legen wir Wert auf höchste Qualität. Dank unserer bewussten Entscheidung, mit VIVA unsere eigene Genusswelt aufzubauen, ist es möglich, das Angebot mit österreichischen aber auch eigens für VIVA kreierten Produkten ständig an die Bedürfnisse der Kundschaft weiter anzupassen. Wir werden die Qualitätsführerschaft am Tankstellenmarkt mit starken österreichischen Partnern aus der Lebensmittelproduktion weiter forcieren. Das trägt nicht nur zu unserem Anspruch höchster Qualität bei, sondern stärkt auch die heimische Zusammenarbeit und Wirtschaft “, erklärt Gernot Gollner, Leiter des OMV Tankstellengeschäfts in Österreich, stolz. Auch in Zukunft wird die OMV mit innovativen Ideen und Kooperationspartnern Genussmomente für unterwegs schaffen.

Vom Burgenland bis nach Tirol: beste Zutaten aus Österreich

Durch die wertschätzende Zusammenarbeit mit Traditionsproduzenten wird an 186 VIVA Shops österreichweit ein kontinuierliches Angebot an heimischen und genussvollen Produkten sichergestellt.

Schinken- und Wurstspezialitäten werden von Vulcano aus der Steiermark sowie Nemetz und Berger aus Niederösterreich bezogen. Ebenso ist es Berger, der eigens für die OMV VIVA den Top-Seller Leberkäse herstellt.

Die Bio-Vollwert-Bäckerei Gradwohl aus dem Burgenland, Haubis aus Niederösterreich, die Bäckerei Moser aus Oberösterreich und Anker aus Wien liefern Gebäck für die köstlichen Genusskreationen.

Die Firma Guschlbauer aus Oberösterreich und der niederösterreichische Familienbetrieb KuchenPeter verwöhnen vor allem mit süßen Kreationen.

Zotter Schokoladen aus der steirischen Manufaktur, Darbo Konfitüren aus Tirol sowie die Wachauer Safran Manufaktur sorgen für die köstliche Fülle in den exquisiten VIVA Croissants.

Nicht zuletzt wurde mit dem Wiener Start-up Unverschwendet ein Brotaufstrich aus überschüssigen Tomaten und Zucchini kreiert. Knapp eine Tonne qualitativ hochwertiges Gemüse konnte für die Aktionen im Herbst 2020 und aktuell im Mai 2021 in den beiden Monaten zu Aufstrich verarbeitet und vor dem Wegwerfen bewahrt werden.



75% der Konsumentinnen und Konsumenten legen Wert auf Frische und Qualität

In Zusammenarbeit mit unterschiedlichen österreichischen Partnern gelingt es stets aufs Neue Konsumentinnen und Konsumenten ein abwechslungsreiches Sortiment zu bieten. An erster Stelle stehen Produkte höchster Qualität und Frische, die ideal für den mobilen Konsum ausgelegt sind. Damit werden die Bedürfnisse zahlreicher Österreicherinnen und Österreicher erfüllt. So geben 75% an, auf Frische und Qualität bei Tankstellenprodukten besonders wertzulegen.[2]

„ Unser Ziel ist es auch in Zukunft auf heimische Kooperationen mit Traditionsunternehmen zu setzen und dabei nicht an Innovationskraft zu verlieren. Wir wollen unserer Kundschaft mit genussvollen Produkten aus unserem Land Genussmomente für unterwegs bereiten – egal ob Leberkäse-Liebhaber, Vegetarier oder Naschkatze. An unseren 186 OMV VIVA Shops in Österreich ist für jeden Geschmack etwas dabei “, schließt Gernot Gollner.

Hintergrundinformation:

OMV Aktiengesellschaft

Die OMV fördert und vermarktet Öl und Gas, sowie chemische Produkte und Lösungskonzepte in verantwortlicher Weise und entwickelt innovative Lösungen für eine Kreislaufwirtschaft. Mit einem Konzernumsatz von EUR 17 Mrd und einem Mitarbeiterstand von rund 25.000 (inkl. Borealis) im Jahr 2020 ist die OMV eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Im Bereich Exploration & Production verfügt die OMV über eine starke Basis in Mittel- und Osteuropa sowie ein ausgeglichenes internationales Portfolio mit Mittleren Osten & Afrika, der Nordsee, Russland und Asien-Pazifik als Kernregionen. 2020 lag die durchschnittliche Tagesproduktion bei 463.000 boe/d mit einem Schwerpunkt auf der Produktion von Erdgas. Im Bereich Refining & Marketing betreibt die OMV drei Raffinerien in Europa und hält eine Beteiligung von 15% an ADNOC Refining und ADNOC Global Trading, mit einer Gesamtkapazität von mehr als 500.000 bbl/d. Das Unternehmen betreibt etwa 2.100 Tankstellen in zehn europäischen Ländern. Die OMV verfügt über Gasspeicher in Österreich sowie Deutschland. Im Jahr 2020 hat die OMV rund 164 TWh Erdgas verkauft. Im Bereich Chemicals & Materials ist die OMV gemeinsam mit ihrer Tochtergesellschaft Borealis einer der global führenden Anbieter fortschrittlicher und kreislauforientierter Polyolefinlösungen und europäischer Marktführer in den Bereichen Basischemikalien, Pflanzennährstoffe und mechanisches Recycling von Kunststoffen. Gemeinsam mit ihren zwei wichtigen Joint Ventures – Borouge (mit der Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC, in den Vereinigten Arabischen Emiraten) und Baystar™ (mit Total, in den USA), liefert Borealis Produkte und Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen Welt. Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil der OMV Unternehmensstrategie. Die OMV unterstützt den Übergang zu einer CO2-ärmeren Wirtschaft und hat messbare Ziele für die Reduzierung der CO2-Intensität und die Einführung neuer Energie- und petrochemischer Lösungen festgelegt.

[1] Quelle: https://bit.ly/3dlcdvL

[2] Quelle: marketmind Studie Tankstellen-Gastro: Februar 2019, n=500

Rückfragen & Kontakt:

OMV Public Relations

Andreas Rinofner

+43 1 40440-21357

public.relations @ omv.com

http://www.omv.com

http://blog.omv.com

http://omv-mediadatabase.com



Social Media:

http://facebook.com/OMV

http://twitter.com/omv

http://youtube.com/omv

http://instagram.com/omv

http://linkedin.com/company/omv