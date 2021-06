BEN’S ORIGINAL™ Produkte im neuen Design ab August im Handel

Mars lässt die Marke Ben’s Original™ mit neuem Markenversprechen aufleben und setzt sich für eine inklusivere Gesellschaft ein, wo „alle einen Platz am Tisch haben“.

Dafür geht Mars Austria eine Partnerschaft mit Caritas ein.

Nachhaltigkeit bleibt zentraler Bestandteil des täglichen Handels von Ben’s Original™.



Ab August 2021 werden die Ben’s Original™ Produkte im neuen Design in den österreichischen Geschäften erhältlich sein. Mars hatte bereits im September 2020 angekündigt, der Marke Uncle Ben’s® eine neue Identität zu geben. Mit der Umbenennung von Uncle Ben’s® zu Ben’s Original™ wird dieser Prozess abgeschlossen. Die Weiterentwicklung der Marke hat das Ziel, eine integrativere Zukunft zu schaffen und gleichzeitig weiterhin den besten Reis der Welt zu produzieren. Der neue Auftritt markiert einen wichtigen Schritt in Richtung des neuen Markenversprechens „Möglichkeiten schaffen, die allen einen Platz am Tisch bieten“.



„ Ben’s Original™ ist nicht nur eine Namens- und Verpackungsänderung – wir glauben, dass jeder es verdient, sich wohl und verstanden zu fühlen und Zugang zu gesunden Lebensmitteln zu haben“, erklärt Hendrik de Jong, Country Manager bei Mars Austria. „Deshalb setzen wir uns auch für die Förderung von Inklusion und Gleichberechtigung ein. Wir möchten Möglichkeiten schaffen, dass mehr Menschen kochen und sich zusammensetzen können, um gemeinsame Mahlzeiten zu genießen. “



Ben’s Original™ Reis: Neues Aussehen, gleicher Geschmack

Die Ben’s Original™ Verpackung zeigt den neuen Markennamen auf dem vertrauten orangefarbenen Hintergrund und in bekannter marineblauer Schrift, so dass die Menschen ihre Lieblingsprodukte ab August 2021 leicht im Regal wiederfinden. Die von den Verbraucherinnen und Verbrauchern geschätzte Produktqualität bleibt ebenfalls unverändert.



„ Heute ist ein großer Tag für Ben’s Original™“, freut sich Hendrik de Jong. „Wir haben Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie unseren Beschäftigten auf der ganzen Welt zugehört und heute deshalb einen wichtigen Meilenstein in unserer Markenevolution erreicht. Aber die Reise geht weiter. In den kommenden Monaten und Jahren haben wir noch viel mehr zu tun, um unser neues Markenversprechen erlebbar zu machen und damit allen einen Platz am Tisch zu bieten. Aus diesem Grund gehen wir auch in Österreich eine Partnerschaft mit Caritas ein. “



Partnerschaft von Mars und Caritas ermöglicht Menschen in Not warme Mahlzeiten



Im Einklang mit dem neuen Markenversprechen will Mars mit Ben’s Original™ über ein reines Rebranding hinausgehen, Ungerechtigkeit bekämpfen und zur Schaffung einer integrativeren Gesellschaft beitragen. Mars wird dafür weltweit Projekte unterstützen, die weniger begünstigten Menschen Zugang zu gesunden Mahlzeiten ermöglichen. In Österreich geht Mars dazu eine Partnerschaft mit Caritas ein und unterstützt mit der Marke Ben’s Original™ die Caritas Winterhilfe 2021. Für jedes verkaufte Ben’s Original™ Produkt spendet Mars Austria im Aktionszeitraum 10 Cent an die Caritas Winterhilfe für warme Mahlzeiten für Menschen in Not in Österreich.



Hendrik de Jong, Geschäftsführer Mars Austria:

„ Wir sind stolz darauf, dass wir mit Caritas einen starken Partner in Österreich gefunden haben. Wir unterstützen die Caritas gerne dabei, benachteiligten Menschen die Möglichkeit zu geben, sich einbezogen und willkommen zu fühlen und eine warme Mahlzeit zu genießen. Dieses Engagement wollen wir im Rahmen unserer Partnerschaft auch aktiv in den Geschäften in Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern kommunizieren. "



Anna Parr, Generalsekretärin Caritas Österreich:

" Wir freuen uns, mit Mars Austria und der Marke Ben’s Original™ einen engagierten Partner gefunden zu haben, der sich aktiv für die Unterstützung von Menschen in Not in Österreich einsetzt. Das Ziel der Caritas Winterhilfe ist es, die Auswirkungen der Winterkälte zu lindern und obdachlose Menschen in Österreich vor dem Erfrieren zu bewahren. Durch die Partnerschaft mit Mars können wir noch mehr von Armut betroffene Menschen in ganz Österreich mit warmen Mahlzeiten versorgen. “



Starke Fortschritte bei den Nachhaltigkeitsverpflichtungen



Mars ist sich bewusst, dass eine bessere Welt von morgen eine ist, in der Lebensmittel mit weniger Auswirkungen auf die Umwelt produziert werden können. Mars investiert daher 1 Milliarde Dollar im Rahmen des globalen „Mars Sustainable in a Generation Plans“ und verankert Nachhaltigkeit als strategische Geschäftspriorität.



Daher ändert sich auch mit dem neuen Markennamen nichts, was die nachhaltige Beschaffung betrifft: 99 Prozent der Ben’s Original™ Reislieferungen stammen von Farmern, die nach dem Standard der „Sustainable Rice Platform“ (SRP) arbeiten. Mars gehört damit zu den Pionieren des neuen SRP-Zertifizierungssystems, dem ersten globalen Standard für nachhaltigen Reis. Das Ziel des Systems ist es, Kleinbauern zu unterstützen, ihre Lebensgrundlage zu verbessern und ihnen den Weg zu wirtschaftlicher Stabilität zu ebnen sowie gleichzeitig den ökologischen und klimatischen Fussabdruck der Reisproduktion zu reduzieren.



Mars ist auch überzeugt, dass es kein nachhaltiges Produkt in einer nicht nachhaltigen Verpackung geben kann. Daher hat sich Mars verpflichtet, bis 2025 weltweit sicherzustellen, dass 100 Prozent der Verpackungen recyclingfähig, wiederverwendbar oder kompostierbar sind. Bis heute sind bereits 88 Prozent der Verpackungen des Produktportfolios von Mars in der EU recyclingfähig, sofern die Infrastruktur vorhanden ist. Während die meisten Standard-Reisverpackungen von Ben’s Original™ hauptsächlich aus Karton bestehen, bringt Mars Food in Zusammenarbeit mit dem globalen Verpackungsunternehmen Amcor den ersten lebensmittelechten und mikrowellengeeigneten Reisbeutel aus einer Einstoffverpackung (Polypropylen) auf den Markt. Diese bahnbrechende Verpackungstechnologie wird die Beutel von Ben’s Original® dort recyclingfähig machen, wo eine entsprechende Infrastruktur vorhanden ist. Das erste Pilotprojekt wird in Großbritannien diesen Monat eingeführt und soll in den kommenden Jahren auf alle europäischen Märkte ausgeweitet werden.



Für weitere Informationen über Mars und Ben’s Original™ besuchen Sie bitte unsere Website www.mars.at.

